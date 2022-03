Polmlek przejmuje CEKO. Duża transakcja w sektorze mleczarskim

Spółka Polmlek, jeden z największych producentów przetworów mleczarskich a także soków w Polsce, złożył w UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie firmy CEKO - producenta serów z Goliszewa oraz CEKO-Żel - której przedmiotem działalności jest oczyszczanie ścieków powstałych na terenie gminy Żelazków.

Autor: oprac. MB

Data: 22-03-2022, 10:26

Polmlek chce przejąć CEKO. Szykuje się duża fuzja na rynku mleczarskim w Polsce/fot. shutterstock

Polmlek planuje przejąć CEKO. Duże przejęcie w sektorze mleczarskim

Polmlek to podmiot dominujący Grupy Kapitałowej Polmlek. Podmioty należące do Grupy Kapitałowej Polmlek działają w sektorze mleczarskim, obejmującym głównie przetwórstwo mleka, produkcję serów i twarogów, masła, śmietany oraz jogurtów. Należąca do Grupy Kapitałowej Polmlek Fortuna Sp. z o.o. zajmuje się produkcją soków z owoców i warzyw. Grupa Kapitałowa Polmlek prowadzi działalność przede wszystkich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z kolei CEKO działa w sektorze mleczarskim. Działalność firmy koncentruje się głównie na przetwórstwie mleka, produkcji serów i sprzedaży śmietany. Głównymi produktami wytwarzanymi w zakładach produkcyjnych należących do CEKO są: sery dojrzewające, sery niedojrzewające (w tym: twarogi, twarożki, ricotta oraz sera typu mozzarella), serwatka, wyroby seropodobne oraz śmietana. CEKO prowadzą działalność przede wszystkim na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotem działalność CEKO – ŻEL jest oczyszczanie ścieków powstałych na terenie gminy Żelazków.

