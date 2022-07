Polmlek przejmuje w Afryce. Co to oznacza dla całej branży?

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 14-07-2022, 13:38

Interesujący jest kierunek zakupów Polmleku, czyli perspektywiczny rynek afrykański. To wszystko każe z optymizmem patrzeć na rozwój naszego sektora - komentuje najnowsze przejęcie Polmleku Marcin Hydzik, Prezes Zarządu ZPPM .

Polmlek przejmuje w Afryce, czyli długo oczekiwana ekspansja? fot. fb/Polmlek

Polmlek przejmuje w Afryce

Polmlek przejmuje trzecią co do wielkości firmę mleczarską w Maroku. Grupa Polmlek i francuski potentat mleczarski Bel podpisali umowę sprzedaży udziałów w marokańskiej spółce Safilait, należących do Bel.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Więcej na ten temat w tekście: Polmlek rozpoczął ekspansję zagraniczną - przejął firmę poza Europą

Ruch Polmleku oznaką długo oczekiwanej ekspansji?

To jedna z ciekawszych wiadomości z rynku mleka, który dotąd był zdominowany przez temat drożyzny, możliwych zakłóceń w dostawach energii i gazu, czy też wysokich kosztów produkcji mleka - ocenia w rozmowie z Portalem Spożywczym Marcin Hydzik, Prezes Zarządu ZPPM.

W mojej opinii zaczyna realizować się scenariusz, w którym polskie mleczarstwo, teoretycznie jedno z najsilniejszych w Europie, wreszcie wychodzi z ekspansją kapitałową na rynki międzynarodowe, nie tylko z konieczności wyeksportowania blisko 30 proc. swojej produkcji - mówi Marcin Hydzik.

Polmlek przejmuje - Dobry prognostyk dla sektora mlecznego?

Zaznacza, że mamy grupę liderów na rynku, do których oczywiście zalicza się Polmlek, która potrzebuje do swojego rozwoju inwestycji zagranicznych, gdyż ekspansja krajowa już może nie wystarczać.

Interesujący jest również kierunek zakupów Polmleku, czyli perspektywiczny rynek afrykański. To wszystko każe z optymizmem patrzeć na rozwój naszego sektora - ocenia prezes Hydzik.

Polmlek przejmuje trzecią co do wielkości firmę mleczarską w Maroku. Grupa Polmlek i francuski potentat mleczarski Bel podpisali umowę sprzedaży udziałów w marokańskiej spółce Safilait, należących do Bel. To trzecie przejęcie Polmleku w tym roku - wcześniej do Grupy Polmlek dołączyły Ceko oraz JAGR Sp.z o.o. z Warlubia.