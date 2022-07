Polmlek rozpoczął ekspansję zagraniczną - przejął firmę poza Europą

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 13-07-2022, 18:46

Polmlek przejmuje trzecią co do wielkości firmę mleczarską w Maroku. Grupa Polmlek i francuski potentat mleczarski Bel podpisali umowę sprzedaży udziałów w marokańskiej spółce Safilait, należących do Bel.

Polmlek rozpoczął ekspansję zagraniczną - przejął firmę poza Europą /fot. Youtube

Część koncernu Bel

Zakład produkcyjny Safilait był do 2022 roku częścią działalności Bel w Maroku. Jest to ogromna szansa dla Safilait na związanie swojej przyszłości ze stabilnym partnerem i głównym graczem na rynku mleczarskim w Polsce. Grupa Polmlek przejmując od francuskiego Bela pakiet kontrolny nad Safilait realizuje strategię ekspansji międzynarodowej i dalszego, dynamicznego rozwoju Grupy. Zakład produkcyjny Safilait, usytuowany w regionie Fkih Ben Saleh, działa na marokańskim rynku od 2006 roku i jest obecnie trzecim graczem na rynku mleczarskim w tym kraju. Spółka zatrudnia ponad 1500 pracowników, generując rocznie 1,100 mld drihams (MAD) przychodu. Dołączyła do Grupy Bel w 2015 roku. Specjalizuje się w przetwórstwie mleka świeżego i UHT, oraz świeżych produktów mlecznych. W 2022 roku dołącza do Grupy Polmlek, wpisując się w plan Polmleku na zwiększenie możliwości produkcyjnych Grupy oraz wzrostu potencjału sprzedażowego na kolejnych rynkach zagranicznych.

Korzyści dla Polmleku

Według Właścicieli Grupy Polmlek Andrzeja Grabowskiego i Jerzego Boruckiego ta transakcja umożliwi Polmlekowi realizację długofalowego planu ekspansji zagranicznej, w której pierwszym krokiem jest zaistnienie na rynku marokańskim, z ugruntowaną i znaną lokalną marką oraz doświadczonym zespołem menadżerów i specjalistów z Safilait. Dzięki przejęciu marokańskiego zakładu otwiera się dla Grupy Polmlek możliwość szerokiego zaistnienia na rynku afrykańskim, który rozwija się najdynamiczniej na świecie.

Wyniki Polmleku

Grupa Polmlek, największa prywatna firma mleczarska na polskim rynku, posiada aktualnie 13 wyspecjalizowanych zakładów na terenie Polski. Jest największym producentem proszków mlecznych w Europie środkowo-Wschodniej. Prognozowane przychody Grupy w 2022 to 9 MLD PLN, przy zatrudnieniu ok 4000 osób.

To trzecie przejęcie Polmleku w tym roku - wcześniej do Grupy Polmlek dołączyły Ceko oraz JAGR Sp.z o.o. z Warlubia.