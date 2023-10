Należący do Grupy Polmlek piotrkowski Lacpol produkuje masło, które ma być częścią rezerw strategicznych państwa. Masło w znaczącej ilości do rządowej rezerwy trafi również z Polmleku w Grudziądzu.

Adam Grabowski, prezes Lacpolu będącego częścią Grupy Polmlek

Masło z Polmleku do strategicznej rezerwy państwowej

Polmlek podpisał umowę z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych na wyprodukowanie i przechowanie masła w ramach strategicznej rezerwy państwowej. Wielkość umowy oraz jej wartość pozostają sprawą poufną.

Jak wylicza Adam Grabowski, prezes Lacpolu (będącego częścią Grupy Polmlek) wyroby Polmleku są sprawdzane pod kątem surowych wymogów jakościowych i weterynaryjnych.

Nasze zakłady dają gwarancję właściwego przechowywania produktów, zgodnie z wymogami rządowej Agencji. Masłownia w Grudziądzu jest jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce, zautomatyzowane linie produkcyjne i pakujące - mówi Adam Grabowski

Grupa Polmlek liczy 14 zakładów

Grupa Polmlek to polski lider eksportu, z 14 zakładów w Polsce i fabryki Jibal w Maroku, wyroby mleczarskie oraz soki sprzedawane są na ponad 140 światowych rynkach. W 2022 roku Polmlek wyprzedził branżową konkurencję generując rekordowy przychód ponad 9,8 mld złotych, najwyższy w historii był także zysk firmy. Polmlek to firma prywatna ze stu procentowym polskim kapitałem. Od blisko 30 lat współpracuje z polskimi rolnikami, dziś to już blisko 10 tysięcy gospodarstw rolnych.

Strategiczną rezerwę państwową tworzy się na wypadek sytuacji kryzysowych lub w przypadku przerwania łańcuchów dostaw.

