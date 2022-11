Każda nowa inwestycja w Grupie Polmlek jest obecnie oceniana pod kątem efektywności energetycznej i korzyści związanych z oszczędnością energii. W dobie kryzysu gazowego i wzrostu cen energii elektrycznej Polmlek przyspieszył działania związane z transformacją energetyczną swoich zakładów.

Polmlek wydaje miliony na innowacje w energooszczędność

Największy zakład Grupy Polmlek, mleczarnia w Lidzbarku Warmińskim samowystarczalność energetyczną ma osiągnąć do 2029 roku

Od co najmniej 5 lat realizujemy szeroki plan energooszczędności. Tylko w Lidzbarku wydaliśmy już ponad 80 mln złotych na transformację. Mamy ambitny plan by za kilka lat firma wytwarzała tyle energii, ile sama zużywa i ma to być głównie zielona energia

- wylicza prezes Jerzy Borucki, współwłaściciel Grupy Polmlek.