Polscy i niemieccy rolnicy mają podobne ceny i problemy

Niemcy są strategicznym partnerem gospodarczym Polski. Według niemieckiego Federalnego Urzędu Statystycznego między styczniem a listopadem 2020 r. wartość obrotu towarowego między Polską i Niemcami przekroczył 112 mld euro. Wymiana handlowa w listopadzie 2020 r. była o 8 proc. większa niż w tym samym miesiącu poprzedniego roku. Mlekpol, jedna z czołowych polskich firm mleczarskich eksportuje prawie 30 proc. produkcji, z czego na rynek niemiecki trafia ok. 7 proc. tej wartości.

Niemcy są największym producentem mleka w Unii Europejskiej, odpowiadają za około 20 proc. unijnych dostaw, a ich eksport stanowi 22,7 proc. unijnego eksportu produktów mleczarskich. Dla porównania polski skup surowca stanowi około 8 proc. unijnych dostaw mleka, a eksport polskich produktów mleczarskich stanowi 5,4 proc. unijnego eksportu tych produktów.

Zgodnie z opublikowanymi w dniu 21.01.2021r. przez MRiRW danymi, w listopadzie 2020r. średnia cena mleka surowego w Polsce wynosiła 34,51 EUR/100kg a w Niemczech 35,05 EUR/100kg, natomiast w grudniu, jak podaje MRiRW w Polsce za mleko surowe płacono średnio 155,20 PLN/100kg, co przy zastosowaniu średniego grudniowego kursu wymiany Euro na złotówki opublikowanego przez NBP, przekłada się na ok. 33,63 EUR/100kg. Niestety dla rynku niemieckiego nie zostały jeszcze opublikowane oficjalne dane, jednakże holenderska firma analityczna VesperGlobal wskazuje, że Niemcy w grudniu 2020r. płacili za mleko ok. 35,50 EUR/100kg. - Jest to cena prawdopodobnie nieco zawyżona, gdyż wszystkie dostępne źródła wskazują, że w grudniu ceny mleka surowego w Niemczech, w porównaniu do listopada trochę zmalały lub utrzymały się na tym samym poziomie. Co ciekawe zgodnie z opublikowanymi 8 stycznia br. i uwzględniającymi dane, które spłynęły do 20 listopada 2020, szacunkami Komisji Europejskiej, w grudniu 2020r. w Niemczech płacono 35,05 EUR/100kg, a w Polsce 35,75 EUR/100kg. W przypadku Polski szacunki te co prawda najwyraźniej nie są zbyt trafne, co nie zmienia faktu, że takich, jak aktualne ceny mleka w Polsce nie notowano od lat, a od czerwca ub.r. koszt zakupu surowca praktycznie nieprzerwanie rósł, nie zważając na sezonowe zmiany wielkości dostaw i ogólny wzrost podaży surowca w 2020r. - mówi Marcin Hydzik, prezes Związku Polskich Przetwórców Mleka i Porozumienia dla Mleczarstwa.