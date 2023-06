Dnia 16 czerwca 2023 z inicjatywy Dyrektor Polskiej Izby Mleka Agnieszki Maliszewskiej, odbyło się spotkanie online polskich i ukraińskich organizacji sektora mleczarskiego. W spotkaniu ze strony polskiej i ukraińskiej uczestniczyło łącznie około 40 osób.

Niepokój wywołany zapowiedziami dodatkowych kontroli granicznych

Spotkanie zorganizowano w związku z opublikowaną dnia 02.06.2023 zapowiedzią rządu Ukrainy ograniczenia w dostępie do rynku ukraińskiego przez wzmożenie dodatkowych badań i kontroli polskich produktów mlecznych.

Wywołało to niepokój zarówno polskich jak i ukraińskich przedsiębiorców.

Podczas spotkania zadeklarowano chęć współpracy polskiego i ukraińskiego sektora mleczarskiego. Zgodnie stwierdzono, iż zarówno polski jak i ukraiński przemysł mleczarski pragnie prowadzić dialog oraz współpracę w zakresie wymiany handlowej w taki sposób aby wzmacniać pozycję obu krajowych sektorów mleczarskich na arenie międzynarodowej.

f9b71bf7-7cfa-486d-bdf8-a68ac0dad98d.jpg

Uczestnicy polsko-ukraińskiego spotkania mleczarskiego

Jako prelegenci ze strony ukraińskiej głos zabrali: Arsen Didur - dyrektor wykonawczy ZPMU, Oleksandr Samokhvalov - dyrektor firmy Lustdorf oraz Leonid Tułusz – kierownik działu polityki finansowo-kredytowej i podatkowej Narodowego Centrum Naukowego „Instytut Ekonomii Rolnej”.

Stronę polską reprezentowali: Grzegorz Gańko Prezes Polskiej Izby Mleka i Przewodniczący Porozumienia dla Mleczarstwa, Agnieszka Maliszewska Dyrektor Polskiej Izby Mleka, Paweł Wyrzykowski – Analityk Sektora Mleczarskiego BNP Paribas.

Przechwytywanie 2.jpg

Polscy i ukraińscy mleczarze popierają wolny handel

Strona ukraińska zaznaczała, że polski przemysł mleczarski może być dla nich wzorem, jak bardzo w ciągu ostatnich kilku dekad może rozwinąć się ta branża. Istotne jest również, że wielkość eksportu ukraińskiego do Polski nie jest zagrożeniem dla polskiego sektora mleczarskiego.

Istotne jest aby nasz głos po obu stronach granicy usłyszały administracje rządowe oraz konsumenci. Tylko wspólne, zgodne działania dają szansę na przezwyciężenie kryzysu w sektorze mleczarskim – powiedziała Agnieszka Maliszewska.

Podsumowując spotkanie, obie strony wyraziły wolę dalszych rozmów branżowych, a także stwierdziły, że popierają wolny handel bez jakichkolwiek politycznych ograniczeń oraz przejrzyste i stabilne zasady dla obu stron. Wyrazem tego było sformułowanie wspólnego stanowiska polskich i ukraińskich organizacji sektora mleczarskiego.

Wspólne stanowisko polskich i ukraińskich organizacji mleczarskich

Efektem spotkania jest Wspólne stanowisko polskich i ukraińskich organizacji sektora mleczarskiego dnia 16 czerwca 2023, którego treść publikujemy poniżej:

Porozumienie dla Mleczarstwa reprezentujące organizacje polskiego sektora

mleczarskiego oraz Związek Przedsiębiorstw Mleczarskich Ukrainy podjęły dialog na rzecz współpracy sektorów mleczarskich po obu stronach granicy.

Polski i Ukraiński sektor mleczarski z niepokojem obserwuje zachowania grupy osób i bliżej nie znanych grup interesów w Polsce i w Ukrainie, które przez swoje nieodpowiedzialne zachowanie i brak wiedzy na temat oceny skutków, próbują wpływać na zachowania rządów Polski i Ukrainy. Przykładem takich zachowań było umieszczenie produktów mlecznych na liście objętej zakazem importu do Polski (z dnia 15 kwietnia 2023, już zawieszone) oraz opublikowana dnia 2 czerwca 2023 zapowiedź rządu Ukrainy ograniczenia w dostępie do rynku ukraińskiego przez wzmożenie dodatkowych badań i kontroli polskich produktów mlecznych. To niepokojące i zaskakujące dla nas sygnały.

Zarówno polski jak i ukraiński przemysł mleczarski pragnie prowadzić dialog i

współpracę w zakresie wymiany handlowej, by w ten sposób wzmacniać pozycję obu krajowych sektorów mleczarskich na arenie międzynarodowej.

Jesteśmy przekonani, że tylko dobra współpraca i zrozumienie, przez administracje rządowe obu krajów, skutków ograniczeń dostępu do rynków, jest najlepszym rozwiązaniem, które zbliży nas do dalszego rozwoju sektora mleczarskiego zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie.

Obie strony deklarują dalszą współpracę w zakresie wymiany handlowej, działań na rzecz rozwoju sektora mleczarskiego oraz pragną wyraźnie wskazać administracjom rządowym po obu stronach granicy, że każde tego typu ograniczenia będą powodowały niepotrzebne konflikty i trudności w dalszej współpracy biznesowej.

Przedsiębiorstwa mleczarskie w Polsce i w Ukrainie popierają wolny handel bez

jakichkolwiek politycznych ograniczeń, ceł, kwot i innych restrykcji, z przejrzystymi i stabilnymi zasadami, które są przewidywalne i jednakowe dla obu stron.



Porozumienie dla Mleczarstwa

Związek Przedsiębiorstw Mleczarskich Ukrainy

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl