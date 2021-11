Polska Izba Mleka jest przeciw systemowi Nutri-Score

Jesteśmy zdecydowanie przeciwni znakowaniu systemem Nutri-Score, ponieważ większość produktów mleczarskich znajdzie się w czerwonej strefie oznaczenia, co moim zdaniem wprowadzać będzie w błąd konsumentów - mówi Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka.

Podkreśla, że produkty mleczarnie powinny znaleźć się w dobrze zbilansowanej diecie każdego człowieka, szczególnie w diecie dzieci. - Zawierają najważniejsze składniki odżywcze, konieczne do prawidłowego rozwoju każdego małego organizmu. Oczywiście nie może ich zabraknąć w diecie osób dorosłych także i o tym nawet nie ma co dyskutować, bo potwierdzone jest to wieloma opracowaniami - dodaje dyrektor PIM-u.

Aspartam zdrowszy niż ser?

Zwraca uwagę, że paradoksalnie, zgodnie z tym oznaczeniem, napoje słodzone aspartamem, będą miały lepszą pozycję na półkach niż mleko 3,2 % czy żółte sery.

- Nie takiego edukowania konsumentów oczekują producenci. Jeśli mamy edukować konsumentów, to uczmy ich czytania etykiet i zdrowych nawyków żywieniowych oraz dobrze zbilansowanej diety. Wszędzie potrzebny jest umiar i zdrowy rozsądek - podkreśla Agnieszka Maliszewska.