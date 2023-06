Trwa kampania “#WspieramyPolskieMleczarstwo” realizowana przez Polską Izba Mleka. W ramach prowadzonych działań PIM pokazuje, jak zautomatyzowana jest produkcja mleka w Polsce.

Technologia w produkcji mleka

Polskie przetwórstwo mleka jest obecnie mocno zautomatyzowane, co pozwala w znacznym stopniu ograniczyć liczbę pracowników przy obsłudze linii produkcyjnych. Znacząco wpływa to na podniesienie standardu higienicznego. Co więcej polskie zakłady mleczarskie dokładają wszelkich starań, by w pełni realizować system HACCP i dobre praktyki produkcyjne, które sprawiają że produkty mleczne pochodzące z Polski są najwyższej jakości.

Zastosowanie nowoczesnych technologii sprawiło również, że takie produkty uboczne przetwórstwa mlecznego, jak serwatka stają się coraz bardziej docenianie i poszukiwane przez konsumentów ze względu na zawartość białek serwatkowych, które znakomicie sprawdzają się w odżywkach dla sportowców lub osób chorych wymagających specjalistycznego żywienia. Coraz popularniejsze na półkach sklepowych stają się również koktajle na bazie serwatki.

Mleko i produkty mleczne ze względu na cenne właściwości odżywcze powinny znajdować się w codziennej diecie człowieka. Stanowią one znakomite źródło witamin z grupy B oraz witamin A, D, E, K, a także minerałów takich jak: wapń, magnez, potas czy cynk.

Nie możemy również zapomnieć o mlecznych produktach fermentowanych będących źródłem bakterii fermentacji mlekowej, które przyczyniają się m.in. do zwiększenia przyswajalności składników odżywczych, wzmacniają układ immunologiczny, a także zapobiegają nowotworom. Gama produktów mlecznych zawierających probiotyki jest bardzo szeroka. Warto je spożywać po zakończeniu antybiotykoterapii lub w jej trakcie.

