Żyjemy w okresie względnego chaosu spowodowanego masowym publikowaniem niekiedy sprzecznych informacji dotyczących prowadzenia odpowiedniego stylu życia. Szczególnie dotyczy to informacji obejmujących sposób żywienia, które rozprzestrzeniają się błyskawicznie i stają się niezwykle popularne, niezależenie od tego czy są wiarygodne czy nie

Polska Izba Mleka radzi jak szukać informacji o żywności

Konsumenci szukają prostych rozwiązań dietetycznych

Pomimo, że mamy nieograniczony dostęp do wiedzy to niestety chroniczny brak czasu doprowadza do tego, że współcześni konsumenci szukają niekiedy prostych rozwiązań dietetycznych, dających szybkie efekty zdrowotne. I tutaj z pomocą przychodzi Internet, który ma praktycznie na wszystko skuteczną receptę. Najczęściej możemy się spotkać z powierzchownym przypisywaniem negatywnego oddziaływania na zdrowie różnych produktów spożywczych. Takie etykietowanie najczęściej nieuprawnione i niepoparte konkretnymi dowodami naukowymi powoduje, że nie możemy dobitnie ocenić korzyści lub ryzyka związanego z konkretną żywnością.

Jednym z przykładów produktów spożywczych, które dotknięte są taką narracją jest mleko i jego przetwory. Wystarczy jak włączmy wyszukiwarkę i pojawi się szereg wyników na temat szkodliwości produktów mlecznych. Niestety, te niesprawdzone informacje popularyzują znani celebryci i wyznawcy alternatywnych, pseudonaukowych teorii żywieniowych, którzy ignorują zalecenia m.in ekspertów z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – PIB.

Jak konsumenci mogą odnaleźć się w natłoku tych informacji?

Przede wszystkim należy zadać sobie pytanie czy spożywanie produktów mleczarskich negatywnie wpłynęło na moje zdrowie? To właśnie indywidualna obserwacja własnego organizmu w pierwszej kolejności pozwoli nam stwierdzić czy rzeczywiście trzeba ich unikać. Jeżeli jednak występują dolegliwości, to może po spożyciu produktów mlecznych z zawartością laktozy? W tym przypadku warto spróbować produktów bezlaktozowych lub z obniżoną zawartością laktozy np. mlecznych produktów fermentowanych, dobrze przyswajanych przez osoby z nietolerancją laktozy. Sięgajmy po rzetelną wiedzę, opartą na badaniach naukowych EBM tj. Evidence Based Medicine.

Poszukajmy informacji o składnikach zawartych w nabiale, ich wpływie na zdrowie, konsekwencjach rezygnacji ze spożywania produktów mlecznych. Kolejną kwestią jest zwrócenie uwagi na etykiety produktów spożywczych i porównywanie ich składu, w przypadku gdy zdecydujemy się na zamienniki. Wreszcie sięgajmy po szeroki asortyment polskich produktów mleczarskich, które odznaczają się wysoką jakością i są po prostu pyszne. Ponadto, żeby spróbować takich przysmaków jak skyr lub ajran nie musimy udawać się do Islandii lub Turcji, wystarczy wizyta w osiedlowym sklepie.

Kampania “#WspieramyPolskieMleczarstwo” realizowana przez Polską Izbę Mleka i sfinansowana z Funduszu Promocji Mleka.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl