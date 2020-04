Polska Izba Mleka reaktywowała akcję Bądź świadomy – Kupuj polskie

#WspieramyPolskieMleczarstwo to dziś ważne przesłanie do konsumentów! Tysiące rodzinnych gospodarstw mleczarskich pracuje ciężko, żeby zapewnić nam surowiec do produkcji ciast, deserów czy innych wyrobów, które spotykamy na sklepowych półkach. Kolejne tysiące pracowników zakładów i spółdzielni mleczarskich pracuje, by ten surowiec przetworzyć i dostarczyć do sklepów.

Obecna sytuacja nie ułatwia im tego zadania. Od naszych wyborów i naszej postawy może zależeć ich los.

Doceń rolnika, doceń POLSKĄ żywność, kupuj POLSKIE produkty. Zapewnisz pracę rolnikom i przetwórcom. Pomóż im przetrwać ten trudny czas, z korzyścią zdrowotną płynącą z najwyższej jakości polskiego mleka dla siebie i swoich bliskich.