Wprowadzenie systemu kaucyjnego w obecnym kształcie nie ma najmniejszego sensu. Nie będziemy wstanie zrealizować ilości odzysku, opłaty będą na tyle wysokie, że wiele firm ta ustawa po prostu dobije – mówi Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka, komentując na serwisu portalspozywczy podpisanie ustawy o systemie kaucyjnym.

Ustawa o systemie kaucyjnym wymaga natychmiastowej nowelizacji - mówi Agnieszka Maliszewska

Rząd i Sejm nie przyjął poprawek i uwag branży

Nie przyjmuję tłumaczeń ze strony rządowej, że nie będzie karania. To jest ustawa i odpowiednie organy administracji odpowiedzialne za kontrole nie przyjmą argumentacji, że jeden wiceminister powiedział nieoficjalnie, że sektor nie będzie karany. Mało poważne. A wystarczyło przegłosować dwie nasze poprawki, które zgłosiliśmy jako organizacje branżowe całego sektora rolno - spożywczego, żeby temat zamknąć pomyślnie dla wszystkich. Jestem przekonana, że ta ustawa jako jedna z pierwszych będzie musiała być otworzona i nowelizowana po wyborach. Bez względu na to kto te wybory wygra, ta ustawa wymaga natychmiastowej nowelizacji - komentuje Agnieszka Maliszewska

Apel zainteresowanych branż

Dyrektor Polska Izba Mleka przypomina, że wraz z 16 organizacjami branżowymi reprezentującymi branże wód i napojów, mleczarską, producentów soków i nektarów, browarniczą, a także producentów surowców rolnych apelowała o wprowadzenie do ustawy o systemie kaucyjnym zmian uchwalonych przez Senat.

W apelu tym podkreślano, że ustawa ma kluczowe znaczenie dla środowiska, polskiego społeczeństwa, jak i finansowej egzystencji zarówno przetwórców, jak i rolników produkujących surowce takie jak mleko, owoce, warzywa i chmiel. Przyjęte przez Senat RP poprawki ograniczają ryzyko wielomiliardowych strat oraz wynikających z nich nieuniknionych podwyżek cen produktów żywnościowych i degradacji środowiska.

Zdaniem zainteresowanych organizacji, poprawki uchwalone przez Senat miały na celu:



Dodanie możliwości zbiórki opakowań samodzielnie lub poprzez organizacje odzysku w 2025 r. ­ Zapisany w ustawie termin realizacji obowiązku zbiórki wyłącznie przez system kaucyjny już od 1 stycznia 2025 r. jest całkowicie niewykonalny m.in. ze względu na przepisy administracyjne. Poprawka umożliwia uniknięcie sytuacji, w której 16 miliardów opakowań w roku 2025 nie zostanie zaliczone do obowiązku zbiórki i nie będzie zbierane. Brak wprowadzenia przedmiotowej poprawki oznaczałby karne opłaty produktowe, których wysokość może sięgnąć ponad 7 mld zł dla butelek PET i puszek metalowych oraz 23 mld zł dla szklanych butelek wielokrotnego użytku.

Zmianę obowiązkowych poziomów zbiórki zapisanych w załączniku nr 1a do ustawy ­ Nie ma żadnego racjonalnego powodu, żeby polska branża rolno-spożywcza była obciążona wyższymi obowiązkami niż te wynikające z przepisów unijnych. To byłby kolejny cios w tak ważny sektor polskiej gospodarki, jakim jest między innymi branża mleczarska i sokownicza.

Ustawa wdrażająca system kaucyjny w Polsce ma kluczowe znaczenie dla branży spożywczej i jest niezwykle potrzebna z punktu widzenia zbudowania efektywnej środowiskowo i ekonomicznie gospodarki opakowaniami po napojach. System kaucyjny jest kluczowym narzędziem do realizacji przez firmy przetwórcze celów dotyczących zarówno poziomu zbiórki opakowań, jak i dostępu do surowca wtórnego (recyklatu). Jednocześnie to właśnie na firmach z ww. wyżej branż spoczywa cały ciężar utworzenia i utrzymania systemu kaucyjnego.

