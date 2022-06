Polska jest jednym z największych dostawców mleka do Chin

Jak wynika z danych programu Trade Milk, Polska jest obecnie jednym z największych dostawców importowanego mleka i produktów mlecznych do Chin. Najczęściej sprzedawane produkty to mleko, śmietana i serwatka. Stale rośnie także wolumen polskiego sera i masła eksportowanego do Chin.

Polska piątym producentem mleka w Europie

W 2021 r. Polska była 5-tym największym producentem mleka w UE, po Niemczech, Francji, Holandii i Włoszech, oraz 14-tym na świecie, z 2% udziałem w globalnej produkcji mleka.

Od 1990 r. Polska znacząco poprawiła samowystarczalność w produkcji mleka i produktów mlecznych. W 2018 r. stopień samowystarczalności, mierzony relacją produkcji krajowej do konsumpcji krajowej, utrzymywał się na poziomie 122-124%, co już wówczas dawało możliwość sprzedaży nadwyżek na rynkach zagranicznych. W rezultacie w latach 2015-2021 z Polski wywożono średnio 30-32% wielkości krajowej produkcji mleka.

Polski eksport mleczarski do Chin wzrósł o ponad 30 proc.

W pierwszej połowie 2021 r. polski eksport produktów mleczarskich do Chin wzrósł o 34 proc. w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku. Jedynie początek 2022 i kolejny lockdown w związku z epidemią covid-19 Chinach przyniósł lekkie zahamowanie tendencji wzrostowej.

Polskie mleko i produkty mleczne są konkurencyjne cenowo wśród krajów UE. Cena polskiego mleka jest także średnio o 50% niższa niż w Chinach. Jest to możliwe między innymi dzięki temu, że transport polskich produktów mlecznych do Chin odbywa się głównie drogą kolejową – pierwszy tzw. “Mleczny Pociąg” ruszył w 2020 r.

Siła polskich marek mleczarskich

Według danych chińskiego giganta e-commerce Jingdong, jedna z polskich marek mleka zajęła 9-te miejsce w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych marek mleka na rynku chińskim i 3-cie miejsce w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych produktów indywidualnych. Dwie polskie marki mleka zajęły odpowiednio 3-cie i 4-te miejsce na liście importowanego mleka.

Program Trade Milk jest sfinansowany z Funduszu Promocji Mleka, realizowany przez Polską Izbę Mleka.