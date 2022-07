Polska robi się za mała dla największych firm mleczarskich

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 22-07-2022, 11:19

Akwizycja Polmleku w Maroku to kolejny sygnał, iż są już w Polsce firmy spożywcze, dla których rodzimy rynek jest za mały i coraz odważniej chcą one rozwija swoją działalność zagranicą. Cieszy też, że jest to nie tylko rozwój poprzez wzrost eksportu, ale i akwizycje – mówi Piotr Grauer, lider doradztwa dla sektora dóbr konsumpcyjnych w KPMG w Polsce.

Polska robi się za mała dla największych firm mleczarskich - ocenia Piotr Grauer

Prognozowany duży rozwój rynku afrykańskiego

Podkreśla, że kraje arabskie stanowią bardzo interesujący rynek. Jest to region, który łączy w sobie pozytywne trendy demograficzne oraz potencjał rozwoju dystrybucji produktów importowych, ze względu na problem samozaopatrzenia w produkty spożywcze w części z krajów regionu.

Maroko jest państwem, w którym liczba ludności zbliża się już do poziomu Polski (ponad 37 milionów mieszkańców), a więc stanowi ono już całkiem duży rynek wewnętrzny. Dodatkowo, jest prawie samowystarczalne pod względem produkcji mleka i przetworów.

W efekcie, przejęcie w tym kraju istotnego gracza w przetwórstwie mleka otwiera perspektywę zarówno wejścia na duży, obiecujący rynek wewnętrzny, jak i możliwość stworzenia platformy do dalszej ekspansji w całym regionie. Inwestycja w Maroku może stanowić też okno na kontynent afrykański, który - według różnych prognoz - będzie w najbliższych dekadach najszybciej rozwijającym się regionem na świecie - mówi Piotr Grauer

Przejęcie Polmleku w Maroku

Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu Polmlek ogłosił, że przejmuje trzecią co do wielkości firmę mleczarską w Maroku. Grupa Polmlek i francuski potentat mleczarski Bel podpisali umowę sprzedaży pakietu kontrolnego udziałów w marokańskiej spółce mleczarskiej Safilait, należących do Bel.