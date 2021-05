strefa premium

Polski Ład odciśnie się na mleczarstwie

Od kilku dni rządowy program gospodarczy Polski Ład jest najważniejszym tematem. W swoim założeniu ma on dać impuls polskiej gospodarce do pobudzenia i rozwoju po kryzysie wywołanym przez lockdowny. Jak wpłynie na polskie mleczarstwo?

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 18-05-2021, 20:13

Polski Ład ma plusy i minusy dla mleczarsta /fot. Unsplash

Polski Ład to ponad 100 ustaw do uchwalenia. Wśród nich znajdą się takie, które wprost będą adresowane do rolników, ale i takie, które pośrednio będą oddziaływać na branżę mleczarską.

Realizacja programu będzie zależeć od szybkiego ich wprowadzenia do czego będą niezbędne ustawy i rozporządzenia wykonawcze.

Zdaniem najlepszych ekonomistów dobrobyt buduje się nie przez redystrybucję, ale przez uproszczenie i obniżenie podatków.

Polski Ład ma kilka podstawowych założeń - są to przeznaczenie 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków - w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie II progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł, emerytura bez podatku do 2500 zł, inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania z wkładem własnym gwarantowanym przez państwo i dom do 70 mkw. bez formalności. Aby jednak sfinansować te plany, program przewiduje zwiększenie podatków od firm jednoosobowych oraz dla osób lepiej zarabiających.

Ponad 100 ustaw