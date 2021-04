Polskie firmy mleczne chcą eksportować do Nigerii

Z danych przytoczonych przez prezesa Sapińskiego, wynika, że w 2020 roku Nigeria zwiększyła import produktów mlecznych aż o 21 proc. - Polskie firmy do Nigerii wysyłają mleko, OMP, sery czy twarogi. Tylko Mlekovita w ubiegłym roku sprzedała do Nigerii 21 tys. ton mleka w proszku - mówił Dariusz Sapiński.

Podkreślał, że polskie firmy z branży mleczarskiej są bardzo zainteresowane rozwojem eksportu swoich produktów na rynek nigeryjski oraz są otwarte na współpracę.

Również Polska eksportuje do Nigerii produkty mleczne takie jak: mleko i śmietanę, maślankę, serwatkę, masło, sery i twarogi. Największy wzrost eksportu w 2020 r. w porównaniu do 2019 r. dało się zauważyć przy eksporcie mleka i śmietany, było to o ok. 144%. Polska posiada 3,15% udział w wartości eksportu OMP na ten rynek.

Polska Izba Mleka we współpracy z Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Abudży, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polską Agencją Inwestycji i Handlu w dniu dzisiejszym tj. 22.04.2021 r. zorganizowała konferencję online pt. „Sektor Mleczarski w Nigerii”.

W konferencji, oprócz przedstawicieli Ambasady RP, MRiRW, PAIH, uczestniczyli prezesi największych polskich spółdzielni mleczarskich, firm z branży mleczarskiej, przedstawiciele ARiMR, KOWR oraz wiele innych osób.