Polskie gospodarstwa, w których produkowane jest mleko, dziś w niczym nie przypominają tych sprzed lat. Rolnicy zainwestowali w piękne obory, nowoczesne technologie, ale jednocześnie prowadzą gospodarstwa w bardziej ekologiczny sposób niż zachodni farmerzy - zużywają mniej środków ochrony roślin, a ich zwierzęta karmione są w miarę naturalnymi paszami, większość z nich produkowana jest we własnych gospodarstwach.

Autor: portalspożywczy.pl/PIM

Data: 10-06-2021, 15:00

Polskie gospodarstwa mleczarskie są nowoczesne

Jak podkreśla Grzegorz Przeździecki, właściciel gospodarstwa we wsi Lendowo Budy (woj. podlaskie) nastawionego na produkcję mleka, polscy gospodarze zużywają znacznie mniej środków chemicznych niż rolnicy w Europie Zachodniej, zwłaszcza w Holandii, Irlandii, czy Niemczech.

- Można powiedzieć, że pasze wyprodukowane przez polskich rolników są bardziej ekologiczne - zauważa producent mleka. - W naszym gospodarstwie używamy wyłącznie pasz bez GMO. W dużej mierze bazujemy na tym co wyprodukujemy na własnych gruntach.

Oprócz pasz objętościowych są to śruty jęczmienne i kukurydziane. Kupowane są tylko śruty białkowe - oczywiście w firmach posiadających certyfikat bez GMO.

Grzegorz Przeździecki, wspólnie z rodzicami, prowadzi gospodarstwo o powierzchni 170 hektarów. Mają około 140 krów dojnych, a całe stado liczy 250 sztuk bydła, które trzymane jest w wolnostanowiskowej oborze. Jak podkreśla rolnik, krowy zasuszone mają dostęp do wybiegu, mogą przebywać na świeżym powietrzu. W gospodarstwie produkowane jest mleko wysokiej jakości, wyłącznie w klasie ekstra.

- Bardzo dbamy o higienę doju oraz o zdrowie zwierząt - podkreśla rolnik. - A zdrowe zwierzęta dają dobrej jakości mleko. W spółdzielni, z którą współpracujemy, 100% surowca stanowi mleko klasy ekstra.

Również Marek Kalinowski, właściciel stada składającego się z około 50 krów dojnych, podkreśla, że w jego gospodarstwie w Kępniewie (woj. warmińsko-mazurskie) bydło żywione jest wysokiej jakości paszami - naturalnymi, głównie własnej produkcji.

- Można powiedzieć, że produkuję zdrową polską żywność - mówi rolnik. - Moje krowy w sezonie wiosenno-letnim są wypasane na pastwiskach.

Zimą rolnik bazuje na sianokiszonkach zbieranych z łąk i śrucie z pszenicy pochodzącej z własnych upraw.

Dodaje, że polskie gospodarstwa w niczym nie przypominają tych sprzed 30 lat. Produkcja jest bardziej higieniczna. Znacznie wzrosły wymagania dotyczące jakości, a rolnicy musieli się do nich dostosować.

- Na pewno polscy rolnicy zużywają mniej tzw. chemii niż w innych krajach unijnych - dodaje Antoni Dąbrowski, rolnik ze wsi Mikuty (woj. warmińsko-mazurskie). - A więc pasze, którymi karmione jest bydło, są lepszej jakości.

Poza tym produkcja mleka prowadzona jest w mniejszych gospodarstwach niż na zachodzie Europy. W Polsce najwięcej mleka produkuje się w gospodarstwach liczących od 30 do 70 krów dojnych. Najczęściej są to gospodarstwa rodzinne, w których pracuje rolnik, jego żona i dzieci. Krowy mają mniej stresu, bo gospodarze wszystkie prace przy obsłudze zwierząt wykonują samodzielnie, dbają o dobrostan swoich zwierząt i traktują je jak rodzinę. To wpływa na jakość pozyskiwanego mleka.

- Warto dodać, że wysokiej jakości mleko, wyprodukowane w polskich gospodarstwach jest przetwarzane w bardzo nowoczesnych zakładach - mówi Antoni Dąbrowski.

Kampania “#WspieramyPolskieMleczarstwo” realizowana przez Polską Izbę Mleka i sfinansowana z Funduszu Promocji Mleka.