Dzięki współpracy z Ambasadą RP w Abu Zabi członkowie PIM – Lactelle Sp. z o.o. oraz Grupa Mlekovita bezpłatnie uczestniczą w targach ADIFE (Abu Dhabi International Food Exhibition), odbywających się w terminie 6-8 grudnia 2022. Jest to efekt naszej wieloletniej pracy w zakresie wsparcia eksportu i rozpoznawalności Polskiej Izby Mleka na świecie.

Polskie mleczarnie na targach w Abu Dhabi /fot. PIM

Targi spożywcze w Abu Dhabi

Targi są organizowane przez Abu Dhabi National Exhibitions Company (ADNEC) we współpracy z Abu Dhabi Agriculture and Food Safety Authority (ADAFSA). W targach biorą udział lokalne i międzynarodowe firmy specjalizujące się w sektorze spożywczym, a także wielu ekspertów, specjalistów i decydentów w tej ważnej branży. Bezpośredni udział w targach to doskonała okazja do promocji firmy oraz nawiązania nowych kontaktów biznesowym, a tym samym rozwoju polskiego eksportu.



Jest mi niezmiernie miło, iż Polska Izba Mleka może liczyć na tak dobre relacje z Ambasadą RP w Abu Zabi, a w szczególności z radcą handlowym Panią Katarzyną Rzeżniczak. Możliwość bezpłatnego udziału polskich firm w targach ADIFE to doskonała okazja do rozwoju eksportu. Cieszę się, że nawiązane kontakty dyplomatyczne przekładają się na wymierne aktywności Członków Polskiej Izby Mleka – mówi Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka.

Dzięki targom członkowie PIM mają szansę na pozyskanie nowych kontraktów biznesowych ponieważ większą część zwiedzających stanowią importerzy i dystrybutorzy produktów spożywczych z całego świata.

