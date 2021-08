Polskie mleczarstwo, mimo rosnących kosztów, ma się dobrze (wideo)

- Patrząc na parametry ekonomiczne, na wielkości skupu, na ceny produktów i przede wszystkim na ceny skupu mleka, to możemy powiedzieć, że mamy całkiem dobrą sytuację na rynku mleka - zarówno w kontekście światowym, unijnym i polskim - mówi Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka i pierwsza wiceprzewodnicząca Cogeca.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 24-08-2021, 12:57

Mamy dziś historycznie wysokie koszty związane z przetwórstwem mleka

Podkreśla, że ceny jakie dziś osiągają rolnicy, ceny skupu mleka, to ceny dosyć wysokie. Oczywiście można powiedzieć, że koszty produkcji rosną i to dosyć mocno - tak faktycznie jest zarówno w produkcji mleka, jak i jego przetwórstwa.

- Mamy dziś historycznie wysokie koszty związane z przetwórstwem mleka. Jednak ogólnie możemy powiedzieć, że po półtorarocznym okresie pandemii, sektor mleczarski ma się dobrze - ocenia dyrektor Maliszewska.

Zapytana jak wygląda sytuacja na rynku światowym i czego możemy spodziewać się w drugim półroczu, powiedziała, iż rynek światowy to także Polska. - Jesteśmy na rynku światowym i unijnym dosyć silnym graczem. Patrząc z perspektywy światowej, to trzeba powiedzieć, że mleko i produkty mleczne są dziś bardzo ważnym, jak nie jednym z najważniejszych, towarów zarówno pod względem wartości, jak i produkcji tego towaru. Cały czas musimy myśleć o tym, że jest to jeden z najważniejszych produktów jeśli chodzi o światową dietę - zauważa pierwsza wiceprzewodnicząca Cogeca.

Przyszłość rynku mleczarskiego

- To w jaki świat dzisiaj patrzy na produkcję mleka wynika z tego, że zapotrzebowanie na nie i produkty mleczne będzie cały czas rosło. To nas cieszy. Musimy pamiętać, że mamy do wykarmienia 7 miliardów ludzi - podkreśla.

- Co nas czeka w przyszłości? Czeka nas wiele elementów związanych z niepewnością. Wychodząc z kryzysu pocovidowego, mamy wiele aspektów problematycznych, jak chociażby strategia Zielony Ład czy Od Pola do Stołu, reforma Wspólnej Polityki Rolnej. Musimy mieć świadomość, że te dokumenty zmienią europejski rynek mleka, w tym polski - puentuje Agnieszka Maliszewska.