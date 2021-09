Polskie mleczarstwo nie odbiega od zachodniego

Mleko i produkty mleczne są niezbędne w codziennej diecie człowieka. Są doskonałym źródłem wapnia, białka, zawierają witaminy i składniki odżywcze. Osobom dorosłym i starszym zaleca się spożywanie 2-3 porcji mleka i jego przetworów dziennie, a dzieciom i młodzieży 3-4 porcje. Warto sięgać po polskie produkty mleczarskie, których wybór jest ogromny, są one doskonałej jakości i znakomicie smakują.

Poza tym wybierając nabiał wyprodukowany w naszym kraju wspieramy gospodarkę, pomagamy tworzyć miejsca pracy.

- Jeśli chodzi o polskie mleczarstwo, najbardziej cieszy mnie fakt, że większość zakładów mleczarskich to spółdzielnie, których właścicielami są rolnicy - mówi dr hab. Antoni Pluta, prof. SGGW. - Sięgając po polskie produkty mleczne, wspieramy nasze firmy i rolników - producentów mleka.

Zaawansowanie techniczne branży

Podkreśla on, że polskie mleczarstwo odznacza się bardzo wysokim poziomem zaawansowania technologicznego. Pod tym względem w niczym nie odbiegamy zakładów funkcjonujących w krajach Europy Zachodniej. Profesor SGGW zachwyca się szczególnie postępem w produkcji twarogu (jej zmechanizowaniem) oraz mlekiem mikrofiltrowanym, które bardzo długo zachowuje świeżość, a jego przydatność do spożycia można jeszcze wydłużyć, zmniejszając temperaturę w transporcie i dystrybucji z powyżej 8 stopni Celsjusza do poniżej 6 stopni Celsjusza.

- Warto podkreślić, że mamy bardzo bogatą, różnorodną ofertę produktów mleczarskich - mówi Antoni Pluta. - Pod tym względem przeganiamy Europę Zachodnią.

Nowe produkty

A każdego roku polskie mleczarnie wprowadzają na rynek mnóstwo nowych produktów - nie tylko poszerzają ofertę już istniejących (np. o nowe smaki), ale dzięki rozwojowi technologicznemu mogą oferować zupełnie nowe rodzaje wyrobów mleczarskich np. skierowane do osób z alergiami pokarmowymi (mleko bez laktozy) czy dedykowane określonym grupom konsumentów, np. osobom aktywnym fizycznie, rekonwalescentom (odżywki białkowe wyprodukowane w oparciu o białka serwatkowe).

Nie tylko w zakładach mleczarskich dokonał się w ostatnich 20 latach ogromny postęp technologiczny, widoczny jest on również w gospodarstwach rolnych zajmujących się produkcją mleka.

- Nastąpiła koncentracja produkcji, rolnicy zainwestowali i zmodernizowali swoje gospodarstwa - podkreśla prof. Pluta. - Produkują bardzo higienicznie i wydajnie. Choć ubywa producentów i zmniejsza się pogłowie bydła, to dzięki wzrostowi wydajności produkcja mleka jest większa. Systematycznie rośnie też eksport polskich produktów mlecznych, które są już znane i cenione na całym świecie.

Właściwości mleka

Podkreśla on, że wskazany jest wzrost spożycia mleka i jego przetworów na rynku krajowym. I nie chodzi tu o powody ekonomiczne, ale przede wszystkim o to, by zmniejszyć niedobory wapnia u Polaków, bo wciąż jest to bardzo istotny problem. Statystyczny Polak nadal spożywa mniej produktów mlecznych (jako mleka ogółem) niż przeciętny mieszkaniec Europy Zachodniej. A trzeba pamiętać, że mleko jest doskonałym źródłem łatwo przyswajalnego wapnia będącego podstawowym makroelementem warunkującym zdrowie indywidualne i społeczne, w tym zdrowe kości i zęby. Wapń jest bardzo ważny w profilaktyce osteoporozy, która dotyka wielu starszych Polaków. Mleko zawiera też pełnowartościowe białko, które odpowiada m.in. za prawidłowy rozwój mięśni, tkanki łącznej, stan skóry, włosów, zębów, paznokci oraz regenerację uszkodzonych tkanek. Białko zapewnia też prawidłowe funkcjonowanie organizmu - przede wszystkim układu odpornościowego i hormonalnego. W mleku znajdziemy też liczne witaminy i składniki odżywcze: cynk, magnez, fosfor oraz witaminy z grupy B, A, D i E.

