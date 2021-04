Polskie mleko na targach ANUFOOD w Shenzhen

Podczas targów polskie mleko promowane jest w czasie imprez takich jak cooking show, gdzie można napić się kawy z polskim mlekiem.

Oferta polskich firm branży mleczarskiej spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony chińskich kontrahentów. Pierwszego dnia targów na stoiskach Polskiej Izby Mleka odbyło się kilkadziesiąt spotkań chińskich kontrahentów zarówno z przedstawicielami polskich firm obecnymi na targach w Shenzhen, jak i za pośrednictwem platformy internetowej B2B.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Polskie Mleko – między innymi dzięki wieloletnim działaniom Polskiej Izby Mleka na chiński rynku – stało się rozpoznawalną marką dla chińskich importerów i konsumentów. Duże zainteresowanie ofertą polskich firm branży mleczarskiej potwierdza, że pomimo rekordowego wzrostu importu polskich produktów mlecznych do Chin w 2020 roku – tendencja ta może zostać utrzymana także w obecnym roku. W roku ubiegłym, pomimo ograniczeń pandemicznych, import polskich produktów mlecznych do Chin w skali całego 2020 roku – wzrósł o ponad 50%. „To ogromny dowód zaufania do jakości i bezpieczeństwa produkcji polskich produktów branży mleczarskiej” – mówiła w wywiadzie dla chińskich mediów branży spożywczej Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka, wiceprzewodnicząca COGECA Agnieszka Maliszewska. COGECA to największa i uznawana za najbardziej wpływową organizację lobbingową na rzecz mleczarstwa w Europie.

Polskie mleko trafia do Chin w specjalnych kontenerach-chłodniach drogą morską. Coraz częściej jednak importerzy decydują się na transport kolejowy, który skraca czas podróży towarów do niespełna dwóch tygodni.

„Polska Izba Mleka intensywnie wspiera firmy branży mleczarskiej promując informacje o walorach polskiego mleka w Chinach. Intensywne lata pracy przyniosły efekty w ubiegłym roku, ale ważne jest, aby kontynuować te działania. Zapraszamy chińskich importerów, media – do kontaktu z nami. Aktywnie pomagamy polskim firmom w kontaktach z chińskimi partnerami” – dodała Agnieszka Maliszewska.

Targi ANUFOOD w Shenzhen, to jedna z największych imprez promocyjnych importowanej żywności w Chinach. Targi odbywają się w Międzynarodowym Centrum Wystawienniczym w Shenzhen w dniach 21-23.04.2021.

Uczestnictwo w targach Anufood możliwe było dzięki realizacji projektu pt. Targi i wystawy cz.1, sfinansowanemu z Funduszu Promocji Mleka.