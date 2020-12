Polskie mleko w Chinach to 39 proc. polskiego eksportu do Państwa Środka

W wydarzeniu wzięli udział Ambasador RP Wojciech Zajączkowski, Radca Rolny Ambasady RP w Pekinie Magdalena Czechońska oraz Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka, Pierwsza Wiceprzewodnicząca COGECA Agnieszka Maliszewska (za pośrednictwem łączy video). Spotkanie miało na celu podsumowanie roku 2020 branży mleczarskiej w Polsce, w kontekście eksportu do Chin.

Podczas mlecznego śniadania nie zabrakło polskich produktów mleczarskich. Uczestnicy mogli spróbować polskiego mleka firmy OSM Łowicz oraz serów żółtych firmy SM Spomlek. Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów, sprzedaż mleka z Polski w Chinach w 2020 roku zwiększyła się o około 70%. Polskie produkty mleczarskie w Chinach cieszą się coraz większą popularnością, Chińczycy zaufali jakości polskiego mleka. To także efekt wielu działań promocyjnych podejmowanych przez Polską Izbę Mleka w Państwie Środka.

Polska zajmuje piąte miejsce pod względem skali produkcji mleka w Unii Europejskiej oraz dwunaste w skali całego świata. W ciągu ostatnich lat Polska Izba Mleka dokładała wielu starań by budować świadomość marki polskiego mleka, także na niezwykle wymagającym rynku Chińskiej Republiki Ludowej. Polscy producenci rokrocznie obecni byli na najważniejszych targach żywności w Chinach takich jak SIAL.

2020 rok jest rokiem szczególnym, kiedy takie wartości jak bezpieczeństwo i zaufanie jak nigdy wcześniej wysuwają się na pierwszy plan. To także szczególny rok dla producentów polskiej branży mleczarskiej. To właśnie w tym okresie sprzedaż mleka z Polski w Chinach wzrosła o 70%. „Traktujemy to jako najlepszy wyraz uznania jakości i bezpieczeństwa produkcji polskiego mleka ze strony chińskich konsumentów. Polskie mleko i jego przetwory znalazły już stałe miejsce na sklepowych półkach chińskich sklepów. Staramy się dostarczać chińskim importerom i konsumentom jak najwięcej informacji o zaletach i konkurencyjności mleka produkowanego w Polsce. Cieszymy się, że lata inwestycji w promocję polskiego mleka w Chinach dają oczekiwane efekty, szczególnie w tak trudnym roku dla producentów i importerów jakim jest 2020” – mówi Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka i Pierwsza Wiceprzewodnicząca COGECA Agnieszka Maliszewska.