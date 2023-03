Powodów, by podczas zakupów sięgać po polskie produkty mleczne, jest wiele. Najistotniejszym z punktu widzenia konsumenta jest wysoka jakość. - Są to w dużej mierze produkty naturalne o tzw. czystej etykiecie, czyli niezawierające dodatkowych substancji, np. konserwantów czy wzmacniaczy smaku - mówi prof. Andrzej Babuchowski, ekspert branży mleczarskiej.

Polskie produkty mleczarskie są czystsze niż zachodnie - uważa Andrzej Babuchowski

Czysty surowiec, to czystsze produkty

Polskie produkty mleczne powstają z wysokiej jakości surowca – udój w gospodarstwach odbywa się w bardzo higienicznych warunkach, a krowy żywione są zdrowymi, naturalnymi paszami, których znaczna część jest produkowana we własnych gospodarstwach. Warto dodać, że nasi rolnicy stosują mniej nawozów i środków ochrony roślin niż farmerzy z Europy Zachodniej. Natomiast nasze zakłady mleczarskie, które wiele lat temu rozpoczęły gruntowną modernizację, dziś należą do najnowocześniejszych w Europie, posiadają najnowsze, bardzo wydajne linie technologiczne, na których produkcja odbywa się przy zachowaniu najwyższych standardów higienicznych.

- Polskie zakłady mleczarskie oferują olbrzymią gamę produktów i każdy konsument może znaleźć coś dla siebie, swój ulubiony kefir, jogurt czy ser. Na przykład kefir produkowany w poszczególnych zakładach mleczarskich może znacznie różnić się smakiem. I to jest duży atut, bo jest w czym wybierać i możemy wybrać taki wyrób, który odpowiada nam najbardziej – zauważa Andrzej Babuchowski.

Podział rynku na lokalny i całościowy

Dodaje, że oryginalny smak mają często produkty wytwarzane przez te mniejsze zakłady mleczarskie, produkujące na rynek lokalny. Natomiast w dużych zakładach smak poszczególnych wyrobów jest bardziej standardowy dostosowany go gustów większości konsumentów.

- Z pewnością w Polsce wybór produktów mlecznych jest większy niż w Europie Zachodniej – ocenia Andrzej Babuchowski.

Preferencje konsumentów kształtują rynek

Zauważa, że każdy z nas poprzez swoje decyzje zakupowe, może wpływać na proces produkcji w poszczególnych zakładach. Producenci muszą się dostosować do preferencji konsumentów, bo zaczną tracić rynek. Można więc powiedzieć, że nasze decyzje zakupowe wymuszają udoskonalanie produktów oferowanych przez mleczarnie.

Jednak dobry smak i wysoka jakość, to nie jedyne powody, dla których warto sięgać po polskie produkty mleczne. Jeżeli chcemy, by polski przemysł mleczarski nadal się rozwijał, to wybór produktów rodzimej produkcji jest istotny - zwłaszcza teraz, kiedy na rynku mleka jest kryzys i kurczą się rynki zbytu.

Andrzej Babuchowski, ekspert branży mleczarskiej, podkreśla, że choć polskie firmy chętnie chwalą się eksportem, to zawsze najważniejszy dla nich jest rynek krajowy.

- Rynki zagraniczne można szybko stracić, często może o tym zadecydować jedna decyzja podjęta przez rząd kraju będącego importerem. Dlatego dla naszych zakładów mleczarskich zawsze priorytetem powinien być rynek polski - zauważa

Patriotyzm gospodarczy

Sięgając po wyprodukowane w naszym kraju produkty mleczne, wspieramy polską gospodarkę i budżet krajowy, w którym pozostaje więcej pieniędzy. Pomagamy utrzymać (a także tworzyć nowe) miejsca pracy – nie tylko w branży mleczarskiej, ale również w tzw. otoczeniu rolnictwa – np. branży maszynowej, paszowej itp.

Przypomnijmy, że produkty mleczne powinny znajdować się w codziennej diecie człowieka – m.in. ze względu na dużą zawartość łatwo przyswajalnego wapnia oraz pełnowartościowego białka, a także witamin i składników odżywczych. Dzieciom i młodzieży zaleca się spożywać dziennie 3-4 porcje produktów mlecznych, a osobom dorosłym 2-3 porcje.

Kampania “#WspieramyPolskieMleczarstwo” realizowana przez Polską Izbę Mleka i sfinansowana z Funduszu Promocji Mleka.





