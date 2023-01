Mleko

Polskie produkty mleczne wpisują się w trend czystej etykiety

Autor: opr. RW

Data: 19-01-2023, 10:43

Powodów, by sięgać po polskie produkty mleczne jest wiele. Bardzo ważny jest fakt, że wpisują się one w tendencje konsumenckie dotyczące tzw. czystej oraz krótkiej etykiety, czyli są to produkty naturalne, niezawierające zbędnych dodatków – mówi Justyna Żulewska, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, kierownik Katedry Mleczarstwa i Zarządzania Jakością.

Polskie produkty mleczne wpisuję się w trend czystej etykiety /fot. PTWP