Na rynku fuzji i przejęć dużo dzieje się wiosną 2023 w szczególności w branży mleczarskiej. Mlekpol ogłosił zamiar połączenia z ŁSM Jogo, Polmlek przejmie OSM Końskie, a dużo mówi się też o przejęciu przez Mlekovitę OSM Czarnków.

Tomasz Stamirowski, partner zarządzający Funduszu Avallon w rozmowie z Portalem Spożywczym przyznaje, że nie dziwią go te ruchy.

- Branża mleczarska zawsze miała swoją specyfikę związaną np. z cyklami produkcji. Obecnie będziemy świadkami kolejnej fali konsolidacji związanej z przyłączeniem się do największych grup. Bezdyskusyjnie jest na tym rynku silny trend konsolidacyjny. To dobre czasy dla liderów, firm numer 1,2,3, które znajdują się na odpowiednim poziomie organizacyjnym, są w stanie szybko zaadaptować się do nowych warunków, a także mają odpowiednich ludzi i siłę żeby postawić się w negocjacjach sieciom handlowym. Dziś bez dostępu do sieci trudno prowadzić biznes, szczególnie w branży spożywczej. Natomiast dla mniejszych firm nastały ciężkie czasy. Wzrosty kosztów, konieczności renegocjacji umów, czasami brak siły negocjacyjnej wobec dostawców - to wszystko powoduje, że mają one określone problemy. Będzie to powodowało trendy konsolidacyjne - ocenia.