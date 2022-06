Pomysł ograniczenia dostaw energii do mleczarni jest kuriozalny

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 29-06-2022, 14:22

Pomysł ograniczenia dostaw energii do spółdzielni mleczarskich czy każdych innych podmiotów przerabiających mleko - forma własności nie ma tu najmniejszego znaczenia, jest kuriozalny i niedorzeczny - mówi Waldemar Broś, prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich.

Pomysł ograniczenia dostaw energii do mleczarni jest kuriozalny - mówi Waldemar Broś

Zakłady przerabiające mleko potrzebują tyle energii, ile jest im potrzebne dla realizowania całego cyklu technologicznego - żaden szef zakładu nie zabierze dodatkowej energii i nie wyniesie jej poza zakład - mówi Waldemar Broś

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Pisma od sprzedawców energii

Niestety, podmioty mleczarskie otrzymują pisma z PGE Dystrybucja SA, w których zobowiązuje się do ograniczenia poboru energii elektrycznej, np. z 3,4 MW/godz. do 1.57 MW/godz., tj. o ponad 50%, a w innych przypadkach ograniczenia te wynoszą ponad 80 %. Ograniczenie to ma obwiązywać w okresie od 1.06.2022 r. do 31.05.2023 r.

Jeśli to miałoby się ziścić, to jest to dramat dla całej branży i producentów mleka, bo oczywiście nie będzie możliwości skupienia mleka od wszystkich, którzy je produkują. W tej kwestii zarówno KZSM, jak również w ramach organizacji tworzących ,,Porozumienie dla mleczarstwa” występowaliśmy już w styczniu i maju br. do wicepremierów, tj. Pana Jacka Sasina i Pana Henryka Kowalczyka mówi Waldemar Broś

Z bardzo lakonicznych odpowiedzi wynika, że do takich ograniczeń nie powinno dojść, co jednak nie koresponduje z pismami PGE Dystrybucja SA czy Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Zmniejszenie poboru gazu, np. w10-tym stopniu zasilania proponuje się do ok. 28 % w stosunku do potrzeb.

Groźba kar za przekroczenie zużycia energii

Ponadto trzeba powiedzieć o innym bardzo ważnym aspekcie tej sprawy czyli o nakładaniu ogromnych kar na firmy, które przekroczyły przydzielone kwoty.

Dlatego też mając na uwadze wyjątkową specyfikę naszej branży (codzienna produkcja mleka i konieczności jego szybkiego przerobienia – wnioskujemy o wpisanie podmiotów mleczarskich na listę „podmiotów uprzywilejowanych”, których ograniczenia w dostawach energii elektrycznej i gazu nigdy by nie obejmowały).