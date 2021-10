Porozumienie dla mleczarstwa podsumowuje pierwszy rok działalności

Branżowe Porozumienie dla mleczarstwa kończy rok. Jak mówi nam Marcin Hydzik, pierwszy przewodniczący porozumienia, w tym czasie udało się zrobić nadspodziewanie wiele.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 18-10-2021, 14:43

Marcin Hydzik, przewodniczący Porozumienia dla Mleczarstwa pierwszej kadencji. fot. PTWP

Porozumienie dla mleczarstwa kończy rok

- Udało się udowodnić, że tego typu porozumienia w naszym środowisku działają, że są możliwe do zawiązania i do realizacji naszych celów. Po drugie udało się naszym interesariuszom, a więc ministerstwom, administracji, sejmowi - wszystkim tym od których zależy los polskiego mleczarstwa, udało się udowodnić, że branża ma jeden głos i z tym głosem należy się liczyć. Największym sukcesem Porozumienia jest to, że ono po prostu przetrwało - mówi Marcin Hydzik, przewodniczący Porozumienia dla Mleczarstwa I. kadencji.

Podkreślił, że interesów wspólnych jest o wiele więcej, niż rozbieżności. - Jestem pełen optymizmu, jeśli chodzi o następne lata działania Porozumienia – dodaje.

Porozumienie dla mleczarstwa zmienia przewodniczącego

Zapytany na czym powinien skupić się nowy przewodniczący w swojej kadencji, Marcin Hydzik powiedział, że wyzwania dla nowego przewodniczącego i Porozumienia są takie same jak dla całego polskiego mleczarstwa.

- Przede wszystkim jest to kwestia zielonego ładu. Ta dyskusja, która toczy się od roku, będzie ewoluowała w stronę konkretnych rozwiązań ustawowych i prawnych i Porozumienie musi być obecne na każdym etapie, aby zagwarantować, że polskie mleczarstwo na tym nie straci, a jeśli straci - co jest najbardziej prawdopodobne, to aby była to strata w miarę niewielka - mówił przewodniczący Hydzik.

Wyzwania dla Porozumienia dla mleczarstwa

Dodał, że cieszy się, iż w Porozumieniu są obecni oprócz przetwórców mleka, także jego producenci.

- Porozumienie jest w stanie reprezentować także interesy rolników - producentów mleka, którzy będą mogli nam wskazywać na którym etapie ich interesy będą połączone, gdyż wiadomo, że jesteśmy w systemie naczyń połączonych - dodaje.

Jakie wyzwania stoją przed Porozumieniem dla mleczarstwa?

- Zielony Ład jest najważniejszą kwestią. Drugą sprawą jest nieustanne analizowanie, tego co dzieje się w sferze polskiego prawa. Czasami zaskakują nas informacje o wprowadzaniu różnego rodzaju opłat, parapodatków i to musimy mieć zawsze z tyłu głowy, że mogą one zawsze uderzyć w nasze interesy. Nasza uwaga zawsze powinna być nakierowana na działalność prawodawczą - podkreślił Marcin Hydzik.