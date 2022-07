strefa premium

Poruszenie w mleczarstwie po ostatniej akwizycji Polmleku

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 19-07-2022, 12:58

Nie cichną echa i komentarze po informacji o kolejnym, zagranicznym przejęciu Polmleku. Wiadomość ta wywołała spore poruszenie w branży. Jest to także sygnał, że firma ta doskonale sobie radzi i staje się wkrótce może wysunąć się na pierwsze miejsce wśród polskich firm mleczarskich.

Poruszenie w mleczarstwie po ostatniej akwizycji Polmleku /fot. fb/polmlek

Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu Polmlek ogłosił, że przejmuje trzecią co do wielkości firmę mleczarską w Maroku. Grupa Polmlek i francuski potentat mleczarski Bel podpisali umowę sprzedaży pakietu kontrolnego udziałów w marokańskiej spółce mleczarskiej Safilait, należących do Bel.

Mimo poruszenia, przedstawiciele polskich mleczarni nie chcieli publicznie komentować tej akwizycji.

Komentarza nie odmówili za to analitycy rynku.

Mam nadzieję, że ta transakcja okaże się kamieniem milowym dla polskiego mleczarstwa. Zagraniczne firmy z branży o przychodach zbliżonych do Polmleku są bardzo aktywne w fuzjach i przejęciach, zdając sobie często sprawę, że nie są w stanie rosnąć tak szybko organicznie jak właśnie przy pomocy przejęć. W tym samym czasie, polskie firmy ograniczały się cały czas do eksportu swoich towarów. Nie zawsze jest to jednak możliwe, w szczególności gdy dostęp do danego rynku jest mocno ograniczony - to właśnie wtedy przejęcie lokalnego gracza, który ma już zapewniony dostęp do lokalnego rynku, może mieć duży sens.