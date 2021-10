Poseł interweniuje ws. rolników poszkodowanych na upadłości SM ROTR

W sprawie rolników poszkodowanych w wyniku ogłoszenia upadłości przez Spółdzielnię Mleczarską ROTR w Rypinie, którzy nie otrzymali pomocy państwa, postanowił zainterweniować poseł Paweł Szramka, który poruszył niniejszą kwestię w interpelacji wystosowanej do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 01-10-2021, 15:23

Interpelacja poselska w sprawie SM ROTR /fot. Unsplash

Interpelacja została zarejestrowana pod numerem 27260 i w najbliższych dniach będzie widoczna na stronie internetowej Sejmu, zaś w ciągu miesiąca powinna ukazać się odpowiedź na poruszone w niej problemy.

Jak czytamy, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa określa zasady pomocy dla producentów mleka, którym nie zapłacono za surowiec w latach 2019-2020, jeśli podmiot skupujący ogłosił upadłość. Wśród mechanizmów pomocowych wymienia się między innymi dopłatę do udziałów do 40 tys. złotych oraz rekompensatę za dostarczone mleko w wysokości do 80% wartości.

Wsparcie dla dostawców mleka po ogłoszeniu upadłości spółdzielni

- Udzielone na mocy wspomnianego rozporządzenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wsparcie obejmuje więc dostawców mleka poszkodowanych w wyniku upadłości Spółdzielni Mleczarskiej Bielmlek w Bielsku Podlaskim, pomija zaś tych, którzy ponieśli straty na skutek upadłości Spółdzielni Mleczarskiej ROTR w Rypinie (upadłość została ogłoszona w październiku 2018 roku). Tego rodzaju zróżnicowanie wywołało głębokie zdziwienie wśród rolników poszkodowanych przez ROTR. Swoje stanowisko w tejże sprawie wyrazili także radni Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w przesłanym w ostatnich dniach do Prezesa Rady Ministrów liście - pisze poseł Szramka.

W swojej interpelacji pyta ministra rolnictwa dlaczego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2021 roku uwzględniono jedynie lata 2019-2020, pomijając tym samym upadek Spółdzielni Mleczarskiej ROTR w Rypinie. Pyta także z jakich powodów rolnicy poszkodowani w wyniku upadku Spółdzielni Mleczarskiej ROTR w Rypinie nie mogą liczyć na adekwatne wsparcie, jakie zostało udzielone osobom poszkodowanym przez Bielmlek. Chciałby także poznać odpowiedź na pytanie jakie propozycje może przedstawić ministerstwo tym rolnikom, którzy ucierpieli w wyniku ogłoszenia upadłości przez ROTR.