Praca zdalna w mleczarstwie

Rok 2020 przyniósł z oczywistych powodów wiele zmian w organizacji pracy w firmach. Niezależnie od sytuacji w kraju i na świecie, krowy dają mleko, które musi zostać przetworzone. Stąd całe przetwórstwo mleczarskie wprowadziło niesłychanie rygorystyczne zasady bezpieczeństwa. Na stanowiskach niezwiązanych bezpośrednio z przetwórstwem, standardem stała się praca zdalna. Jak to wygląda obecnie?

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 31-08-2021, 17:57

Polska wygląda normalnie. Ludzie chodzą po ulicach, pracują, robią zakupy. Dziennie diagnozowanych jest około 200 przypadków Covid-19, co na naród liczący blisko 38 milionów, jest liczbą znikomą, statystycznie wręcz niezauważalną. Mimo to zauważalna część pracowników wielu sektorów, w tym mleczarstwa, nadal chce pracować z domu. - Mijające miesiące postawiły cały sektor spożywczy w wyjątkowej sytuacji. Priorytetami Hochland nadal jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i produktom oraz utrzymanie ciągłości produkcji. Stawienie czoła zabójczemu wyzwaniu wymagało wprowadzenia mnóstwa procedur, ograniczeń i zabezpieczeń dla obniżenia ryzyka zakażenia wśród pracowników oraz zmiany organizacji produkcji, w tym wdrożenie, na ile to możliwe, trybu pracy zdalnej. Aktualnie wiemy więcej o samym wirusie, wiemy jak się chronić, mamy inny poziom osobistej ochrony i wreszcie znacznie lepiej przygotowany system opieki zdrowotnej i zarządzania kryzysowego - mówi Dagmara Jank, Dyrektor Jakości i Rozwoju w Hochland Polska. Podkreśla, że firma cały czas obserwuje sytuację pandemiczną w kraju, tam gdzie to możliwe utrzymuje zasadę pracy zdalnej w czasie pandemii, która ma z reguły charakter "home office" lub odbywa się z sposób hybrydowy.