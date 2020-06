Prace nad przeglądem Dyrektywy o Pakowaniu i Odpadach Opakowaniowych

EDA w pełni wspiera wysiłki Komisji UE nad przeglądem Istotnych Wymagań w Dyrektywie o Pakowaniu i Odpadach Opakowaniowych(PPWD), aby uczynić całe pakowanie do 2030 r., jako przeznaczone do bycia ponownie używanym i zdolnym do recyklingu, w sposób kosztowo efektywny.