Prawdziwie jedzenie od Prawdziwych ludzi - sery rzemieślnicze od YAGI

Kozy doimy ręcznie i karmimy wyłącznie naturalnie - wypasamy je i dokarmiamy tylko dobrej jakości polskim sianem i owsem z czystych przyrodniczo terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej, buraczkami, marchewkami, lucerną. Dlatego nasze sery są wyjątkowe - mówi Aldona Krawiec z Gospodarstwa YAGI oferującego sery rzemieślnicze.

Gospodarstwo YAGI znajduje się w Ostrowach Górniczych - dzielnicy Sosnowca. To dosyć zaskakująca lokalizacja jak na gospodarstwo…

Ostrowy Górnicze istniały jeszcze zanim Sosnowiec pojawił się na mapach. Obecnie to część dawnego miasta Kazimierz Górniczy, które teraz jest dzielnicą Sosnowca. Dominują tu domy jednorodzinne z działkami przy domach, a jeszcze w latach 80. XX w. normalnym widokiem były tu pasące krowy. Obecnie od centrum Sosnowca wciąż dzieli nas 15 km i wciąż jest tu bardzo zielono i spokojnie. W tej chwili gospodarzymy tu tylko my, szkółka drzew ozdobnych i ferma drobiu.

Jak to się stało, że zaczęliście Państwo hodować kozy i wytwarzać sery?

Kozami i serami zajmujemy się syn Jan i ja. Ja jestem z wykształcenia chemikiem a z zawodu urzędnikiem państwowym (obecnie w stanie spoczynku), natomiast syn jest informatykiem. W roku 2016 mój wnuczek dostał ciężkiej alergii która groziła mu nawet astmą - szukając rady na to dowiedzieliśmy się że tego typu schorzenia leczy kozie mleko. Kupiliśmy wówczas pierwsze kozy; mleko rzeczywiście okazało się skutecznym lekiem na chorobę dziecka, a syn polubił kozy tak bardzo, że stwierdził, że chce prowadzić taki biznes. Zaczął uczęszczać na kursy hodowli kóz, zaczął uczyć się wytwarzania serów, jogurtów. W 2019 r. wydzierżawił hektar ziemi pod łąkę, zyskał status rolnika i rozpoczął działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego. Tak więc syn zajmuje się kozami i serami, ja sprawami administracyjnymi i kontaktami z klientami.

Ile kóz jest w Gospodarstwie YAGI?

Mamy 70 kóz plus urodziły nam się młode, ale zmniejszymy stado by zachować warunki dobrostanowe. Faktem jest też, że samo dojenie kóz, co syn robi ręcznie, zajmuje 4 godziny, a przecież to nie wszystkie zajęcia w gospodarstwie.

Jaki był Wasz pierwszy ser, skąd bierzecie Państwo pomysły na sery, jakie sery teraz wytwarzacie?

Pierwsze sery zrobiliśmy z nadmiaru mleka - był to jakieś twarogi, sery podpuszczkowe, ale nie najwyższej jakości (śmiech). Musieliśmy się wiele nauczyć, dowiedzieć z jakich bakterii, z jakiej podpuszczki robić sery, ale też które nam najlepiej smakują. Teraz mamy już swoją ofertę, którą cały czas poszerzamy.

Robimy sery twarożkowe, kwasowo-podpuszczkowe - “Dymek z gąszczem” dostał się do finału konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo, świeże podpuszczkowe, parzone - “Kryształowy Ser” zdobył I miejsce w woj. śląskim.

Jaka infrastruktura jest potrzebna, by wytwarzać sery w ramach rolniczego handlu detalicznego?

Wystarczy jedno pomieszczenie przeznaczone na serowarnię, zatwierdzone przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii, w nim oczywiście urządzenie do ociekania serów, odpowiednie garnki, formy na sery i kotły serowarskie, lodówka i zamrażarka. Mleko musi dotrzeć do serowarni w zamkniętej kance i trafić do naczyń, do których rozlewa się mleko.

Przy tej okazji warto powiedzieć, że my do wyrobu serów używamy możliwie najświeższego mleka. Wszystko, co jest udojone danego dnia, trafia do butelek- według zamówień klientów na świeże mleko, a reszta jest przeznaczana na sery.

Ile kilogramów sera miesięcznie wytwarzacie?

Około 100 kg. To jest bardzo zmienne i zależne w dużej mierze od ilości dostępnego mleka, co z kolei uzależnione jest między innymi od pór roku: wiosną, gdy na świat przychodzą młode kózki, kozy mają bardzo dużo mleka; później dorastające młode wypijają coraz więcej mleka, więc my mamy go do dyspozycji mniej; potem znów kozy są już na stałej karmie, więc całe mleko jest dla nas, ale już we wrześniu jest go na tyle mało, że niektórzy serowarzy decydują się nawet zasuszyć kozy. My się na to nie decydujemy, wręcz przeciwnie, myślimy nad tym, jak utrzymać ofertę serów przez cały rok.

Serów z Gospodarstwa YAGI nie są dostępne wszędzie. Gdzie je można kupić?

Sprzedaż rozpoczęliśmy od mleka - sąsiedzi składali zamówienia na mleko, potem na sery, wieści rozchodziły się z ust do ust wśród znajomych znajomych. Potem założyliśmy profil na fejsbuku i zadbaliśmy o pojawienie się informacji o nas w googlach. Nie promowaliśmy się na targach, nie mieliśmy na to czasu; naszym celem było ściągnięcie klientów do nas i tu się udało. Jednak od czasu do czasu zawoziliśmy zamówienia pod wskazany adres a w czasie pandemii to był podstawowy rodzaj sprzedaży - jako rolnicy mieliśmy zezwolenie na przemieszczanie się.

Potem zainteresowały się nami sklepy detaliczne z żywnością dobrej jakości, wreszcie nasz obecny partner Lokalny Rolnik. Oferujemy też sprzedaż u nas w gospodarstwie. Jako ciekawostkę dodam, że dwie okoliczne lodziarnie, kilka razy do roku, kupują od nas mleko i niektóre sery. Robią z nich przepyszne lody - smaki premium.

Jak rozpoczęła się współpraca z Lokalnym Rolnikiem?

Pani menedżer z Lokalnego Rolnika spróbowała gdzieś naszego mleka - bardzo jej zasmakowało i przyjechała do nas w marcu tego roku. W tym momencie rozpoczęliśmy współpracę, z której jesteśmy bardzo zadowoleni.

Sery Państwa wyrobu są droższe od tych dostępnych masowo. W czym są lepsze, dlaczego warto za nie więcej zapłacić?

Tak, nasze sery są zdecydowanie droższe. Czemu? Zacznijmy od tego, że karmimy kozy naturalnie: nie stosujemy żadnych gotowych mieszanek paszowych, wypasamy kozy i dokarmiamy tylko dobrej jakości polskim sianem i owsem z czystych przyrodniczo terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej, buraczkami, marchewkami, lucerną. Po drugie, nasze kozy dojone są ręcznie, choć mamy dojarkę - jesteśmy przekonani, i potwierdzają to znajomi serowarzy z Mazur, że najlepsze sery robi się z mleka kóz dojonych ręcznie, ponieważ mleko to zawiera swój naturalny mikrobiom. Dzięki temu nasze sery mają niepowtarzalny smak, a zainteresowanie klientów nimi jest duże, nie możemy narzekać.

Lokalny Rolnik umożliwia swoim klientom kontakt z wytwórcami oferowanej na platformie żywności. Czy macie taki kontakt, wiecie kim są Wasi klienci?

Właśnie tak, czym jestem pozytywnie zaskoczona. Mamy telefony w sprawie produktów, sposobu wytwarzania serów, składników. Klienci często do nas dzwonią, są to bardzo fajne rozmowy z ludźmi, którzy znają wartość prawdziwego jedzenia; lubię te rozmowy, bo to są moje klimaty. Ale nie wypytujemy ich o to, kim są (śmiech), wiemy tylko tyle, że najczęściej są to mieszkańcy miast.

Powiedziała Pani, że to są jej klimaty - to dobra okazja, żeby zapytać wprost: dlaczego robicie to, co robicie?

Hmm. Myślę, że to po prostu pasja. Lubię naturoterapię, zioła, a że jestem z wykształcenia chemikiem, ważenie i mierzenie składników żeby sporządzać z nich coś nowego jest mi bardzo bliskie. Gdy tworzymy receptury na sery, staramy się dobierać składniki tak, żeby każdy z nich sam w sobie przynosił korzyści dla organizmu. Jeśli dodajemy czosnek, to jest to polski czosnek, jeśli robimy kefir podwójnie fermentowany i dodajemy cytrynę, to jest to cytryna bio. Dobrze się czuję z tym, co robię. Nie umiem tego inaczej wyrazić.

