Prezes FigAnd o zmianach na rynku galanterii mleczarskiej

Zauważa, że w trakcie gromadzenia zapasów, wiele osób decydowało się na zakup nabiału, m.in. ze względu na jego walory pro-zdrowotne. - Głównymi produktami, które odnotowały wzrost sprzedaży to sery twarde i mleko UHT. W Polsce natomiast, według danych firmy Nielsen w okresie od połowy lutego do połowy marca sprzedaż nabiału w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. zwiększyła się o 27 proc. Firma FigAnd produkuje głównie produkty, o krótkich terminach do spożycia – mówi Leszek Figarski.

Zapytany, czy w chwili, gdy niektóre firmy ograniczają skup, lub obniżają cenę mleka, FigAnd również planuje takie kroki, powiedział, że w ostatnim miesiącu spółka zwiększyła skup mleka, pomimo, że odpadły zamówienia HoReCa. - Jednak w międzyczasie nasi dotychczasowi klienci rozwijali swoje portfolia nabiałowe, a nowi klienci szybko wygenerowali nowe zamówienia. Branża mleczarska nie odpoczywa w trakcie epidemii. Cena mleka jest uzależniona od średniej krajowej, jeśli średnia krajowa spada to i u nas cena skupu mleka spada – powiedział prezes Figarski.