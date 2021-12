Prezes Hochland podsumowuje mijający rok

Rok 2021 był z jednej strony dobry, z drugiej trudny. Zacznę od tego, co dla mnie najważniejsze: przeszliśmy kolejny rok pandemii bez strat ludzkich i ciężkich przebiegów chorób. Nasze aktywne działania w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa dla pracowników i partnerów biznesowych odniosły sukces - mówi Peter Knauer, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Hochland Polska.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 17-12-2021, 14:42

- Z punktu widzenia biznesu odnotowaliśmy dobre wskaźniki wzrostu sprzedaży we wszystkich kanałach. Gorzej wygląda to od strony zyskowności biznesu – ciśnienie kosztowe wzrosło znacznie, kończymy rok pozytywnym wynikiem, który jednak wypada gorzej niż spodziewaliśmy się jeszcze na jego początku - zauważa dyrektor Knauer.

Hochland obronił udziały w rynku

Zaznacza, że firmie udało się obronić udziały rynkowe i liderstwo marek w kategorii serów. - Mieliśmy udane starty nowych produktów: sera żółtego „Sielski” w innowacyjnym opakowaniu ze znacznie niższym udziałem plastiku oraz czekoladowego wariantu popularnego sera „Kanapkowy”. Pomyślnie zrealizowaliśmy kolejną już edycję wielkiej „Loterii Almette - EKO DOM Z WŁASNYM SPA”. W skrócie – kolejny raz loteria odniosła spektakularny sukces, w tym roku mieliśmy prawie 800 000 zgłoszeń (dwa razy tyle co w pierwszej edycji!) i ogromne zaangażowanie internautów na Facebooku: +686% vs. okres niepromocyjny 2021. Loteria zaowocowała wzrostem wartości sprzedaży we wszystkich kanałach (najwyższy w hipermarketach: +15% i dużych sklepach +14% vs. okres niepromocyjny) oraz wzrostem rotacji Almette we wszystkich kanałach (najwyższy w hipermarketach: +26%) vs. okres niepromocyjny. Finalnie uzyskaliśmy historyczny, najwyższy udział Almette na poziomie 74% w rynku puszystych twarogowych - mówi Dyrektor Generalny Hochland Polska.

Duże inwestycje w obu zakładach

Firma przeprowadziła też kolejne duże inwestycje w swoich zakładach i kontynuuje ścieżkę digitalizacji i automatyzacji biznesu. - Zrobiliśmy duży krok do przodu w obszarze naszej atrakcyjności jako pracodawca – nowa odsłona firmowej strony internetowej, nowa i nowoczesna prezentacja Hochland na portalach rekrutacyjnych, nowe biuro w Poznaniu – wszystko to pomaga w rekrutacji młodych, ciekawych i interesujących ludzi, głodnych wyzwań - dodaje.

Firma zapowiada nowe produkty

Zapytany jakie są plany firmy na przyszły rok, powiedział, iż Hochland chce dalej rosnąć, chce też wprowadzić na rynek nowy produkt. - I chcemy robić to, co umiemy najlepiej: rozwijać i wzmacniać nasze marki, w sposób bardziej jeszcze skoncentrowany. Kontynuujemy nasze plany inwestycyjne w zakładach produkcyjnych i w całym łańcuchu dostaw, uwzględniając jeszcze bardziej aspekty zrównoważonego rozwoju i atrakcyjności jako pracodawca. Hochland to będzie pyszne - również w 2022 roku! - puentuje dyrektor Knauer.

Hochland Polska działa na polskim rynku od ponad 25 lat. W Polsce znajdują się dwa zakłady produkcyjne – w Kaźmierzu i Węgrowie, a także biuro w Poznaniu.