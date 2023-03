Ostatni rok przyniósł wiele zmian do których musieliśmy się szybko dostosowywać. Przyspieszająca inflacja, wzrost cen surowców i energii, a także wojna w Ukrainie – czynniki te miały wymierny wpływ na biznes i rentowność w polskim mleczarstwie, na opłacalność produkcji zarówno w zakładach przetwórczych, ale też w gospodarstwach mlecznych – mówi Maciej Tomaszewski, Dyrektor Generalny, Prezes Zarządu Hochland Polska.

Prezes Hochland Polska: Chcemy być solidnym partnerem dla dostawców i odbiorców

Drastyczny wzrost kosztów

W ubiegłym roku nastąpił znaczny wzrost cen mleka o blisko 60 proc., natomiast surowce i materiały opakowaniowe zanotowały wzrosty o ponad 30 proc. Znacząco rosły również koszty energii.

Obserwując pierwsze miesiące 2023 widzimy niepokojące zjawisko – gwałtowny spadek cen surowca, przy jednoczesnym wzroście cen komponentów do produkcji oraz opakowań. Co więcej, od 1 stycznia br., nastąpił powrót do wyższych stawek VAT na paliwa, gaz, energię elektryczną, czy nawozy, co również odbija się negatywnie na kosztach produkcji. W kontekście rosnących kosztów energii, istotne będzie zabezpieczenie obszarów ryzyka związanych z dostępnością, czy budową alternatywnych źródeł energii - mówi prezes Tomaszewski.

Dlatego jego zdaniem szczególnie teraz istotna jest umiejętność szybkiego reagowania na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość, aby podejmować skuteczne działania w kluczowych obszarach, a także precyzyjnie diagnozować i optymalizować procesy, co pozwali nam zmniejszać ryzyko.

Współpraca z rolnikami

Hochland Polska współpracuje z producentami mleka z Mazowsza, Podlasia i Lubelszczyzny. Są to gospodarstwa rodzinne, dostarczające mleko do zakładu w Węgrowie od wielu lat, niejednokrotnie od trzech pokoleń. Nasz rozmówca podkreśla, że podstawą tej współpracy jest partnerstwo, co oznacza, że obie strony odnoszą korzyści i dzielą potencjalne straty. Pomimo zawirowań rynkowych, Hochland pozostaje transparentny i niezmiennie płaci za mleko zgodnie z ustalonym mechanizmem rynkowym opartym o średnie ceny mleka publikowane przez GUS.

Nowy program Hochland

Biorąc pod uwagę stojące przed nami w 2023 roku cele i wyzwania, postanowiliśmy uruchomić Program Zoom, ponieważ zależy nam na jeszcze bliższym przyjrzeniu się temu, co jest dla Hochland i Pracowników ważne, co daje nam określoną wartość. Program Zoom definiuje i integruje kluczowe obszary w firmie, takie jak: Rentowność, Przywództwo oraz Rewizja Strategii i do każdego obszaru przypisany jest konkretny zespół z liderem na czele. Działania Programu Zoom są powiązane z celami krótkookresowymi, prognozą finansową oraz zadaniami i projektami, które dzieją się w organizacji - mówi Maciej Tomaszewski

Kluczowe w tym Programie są transparentność i zaangażowanie wszystkich Pracowników, ich aktywny udział w procesie, a także komentowanie poszczególnych jego etapów. Podkreśla, iż tylko działając wspólnie firma jest w stanie odpowiadać na wyzwania rynku i utrzymywać wiodącą pozycję w swoich kategoriach.

Za firmą trudny rok

W opinii prezesa Tomaszewskiego, miniony rok był trudny dla całej branży spożywczej i mleczarskiej, ale również dla Hochland Polska. Po całym okresie niepewności związanej z pandemią, zaburzeniami łańcuchów dostaw, zostaliśmy – tak jak cała branża – doświadczeni skutkami wojny w Ukrainie.

Jesteśmy dumni, że pomimo trudnej sytuacji rynkowej i szeregu wyzwań rynkowych, udało się firmie utrzymać pozycję lidera na rynku markowych serów w Polsce. Skoncentrowaliśmy się na optymalizacji biznesu – zarówno po stronie operacyjnej: wydajności i kosztów zakładów produkcyjnych, jak i asortymentowej, np. skracając listę produktów i eliminując te o najmniejszej wartości dodanej - mówi prezes Tomaszewski

Nowości z Hochland Polska

Zaznacza, że marki Almette i Hochland rosną, a ich rozpoznawalność to absolutny top wśród polskich marek serów. Dobrze radzi sobie również ser pleśniowy Valbon.

Pomimo niesprzyjających warunków rynkowych, w 2022 roku Hochland Polska zdecydował się na dużą inwestycję i wprowadził na rynek nowe serki wiejskie Almette. Linia obejmuje trzy warianty smakowe: serek wiejski z delikatnym serem ricotta, serek wiejski z twarożkiem kremowym oraz serek wiejski z naturalnym skyrem. Kilka tygodni od wejścia na rynek serki wiejskie Almette zostały uznane Złotą Innowacją FMCG 2022 roku w kategorii Smak i bardzo nas cieszy szybko rosnąca dystrybucja i udziały rynkowe nowej linii - mówi Maciej Tomaszewski

Podkreśla również, iż Hochland podtrzymuje swoje zaangażowanie w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Firma publikowała raport zrównoważonego rozwoju, a na Polskim Kongresie Serowarskim Hochland Polska triumfował w konkursie „Ekoinwestor w przemyśle spożywczym”, którego celem jest wyróżnianie zakładów produkcyjnych promujących technologie przyjazne dla środowiska i dbających o przyszłość kolejnych pokoleń.

Cały obszerny wywiad z Maciejem Tomaszewskim można przeczytać z Strefie Premium pt. Pierwszy wywiad z nowym prezesem Hochland Polska

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl