Peter Knauer, Hochland: sprzyjamy wzrostowi rynku serów w Polsce

O rynku serów oraz nowościach ofertowych i innowacjach firmy Hochland Polska rozmawiamy z Peterem Knauerem, dyrektorem generalnym i prezesem zarządu.

Autor: Roman Wieczorkiewicz, portalspożywczy.pl

Data: 12-05-2021, 07:57

Peter Knauer, prezes Hochland Polska mówi o polskim rynku serów

Polska w porównaniu z innymi krajami w Europie jest w rankingach nadal na dalekiej pozycji w stosunku do krajów z najwyższym poziomem konsumpcji serów. Jest pole do rozwoju

Nowy produkt Hochland Sielski to unikatowe pochodzenie sera i mleka oraz innowacyjne, ekologiczne opakowanie z rzepem, które jest opatentowane dla Hochland Polska.

Produkty wegańskie to wciąż produkty niszowe, chociaż rozmiar tego rynku rośnie dość szybko.

Jak Hochland ocenia sytuację na rynku serów i jak może ona wyglądać w drugiej połowie roku?

Peter Knauer: Ser jest produktem podstawowym, kategoria sera dalej rośnie, a Polska w porównaniu z innymi krajami w Europie jest w rankingach nadal na dalekiej pozycji w stosunku do krajów z najwyższym poziomem konsumpcji tej kategorii. Patrzymy więc nie tylko optymistycznie w przyszłość, ale staramy się sprzyjać temu wzrostowi również poprzez nowe i ciekawe dla konsumentów produkty, które wprowadzamy na rynek. Ostatnio były to żółty ser Sielski i czekoladowy Kanapkowy.

Czym charakteryzują się nowości?

Polacy są prawdziwymi zjadaczami sera żółtego, aż 90% spożywa je minimum raz w miesiącu, a najważniejszy jest dla nich smak sera. Poza smakiem duże znaczenie ma skład produktu, jego pochodzenie oraz marka, która jest gwarancją jakości. Ponadto w tym zabieganym świecie, konsumentom zależy na wygodnych rozwiązaniach, oraz takich, które są stworzone z myślą o środowisku. Wiedząc na czym najbardziej zależy Polakom stworzyliśmy Hochland Sielski. To produkt, który wyróżnia się wśród konkurencyjnych produktów, nie tylko smakiem, ale unikatowym pochodzeniem sera i mleka oraz nowym, innowacyjnym opakowaniem. Hochland Sielski pochodzi z Węgrowa, produkowany jest z mleka od polskich rodzinnych gospodarstw, w których dba się o krowy, ich bezpieczeństwo i higienę.

Jakie innowacje wprowadziliście w ostatnim czasie?

Hochland Sielski to również nowe opakowanie z innowacyjnym systemem zamykania na rzep, które jest unikalne na polskim rynku, jest wygodne i zachowuje świeżość sera na dłużej. Tym opakowaniem podążamy również w kierunku zrównoważonego rozwoju. Wykorzystujemy o 32% mniej plastiku, niż przy naszych standardowych opakowaniach do plastrów żółtych, tacka, na której leżą plastry sera jest w 100% nadaje się do recyklingu, dzięki szczelności, produkt zachowuje świeżość na dłużej i sprzyja to niemarnowaniu jedzenia. Nasze opakowanie z rzepem jest opatentowane dla Hochland Polska.

Kolejna tegoroczna nowość to coś dla fanów czekolady, a kto z nas nie lubi czekolady? Dlatego cieszymy się z możliwości zaoferowania konsumentom nowego, czekoladowego wariantu serka Hochland Kanapkowy. Poszerzając linię serków Kanapkowych o ten słodki wariant zwiększamy penetracje kategorii serków twarogowych.

Hochland wprowadza bezmleczne zamienniki produktów mlecznych pod marką SimplyV. Jak rynek przyjął ten produkt?

Nie łudźmy się - są to wciąż produkty niszowe, chociaż rozmiar rynku produktów wegańskich rośnie dość szybko. Oferta pod marką SimplyV, która ostatnio wystartowała na rynku, wyróżnia się przede wszystkim dobrymi walorami smakowymi - została więc przyjęta przez wielbicieli produktów z białek roślinnych bardzo pozytywnie. Na głębszą analizę wyników launch'u jeszcze za wcześnie.

W dalszej części wywiadu można przeczytać o tym, jak firma przygotowuje się na Zielony Ład, jak odnalazła się na rynku roślinnych zamienników produktów mlecznych czy o na strojach rolników. PRZECZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ: Wywiad z Peter Knauer, Dyrektorem Generalnym i Prezesem Zarządu Hochland Polska.