Prezes i Zarząd Mlekpolu z absolutorium

24 sierpnia w Zakładzie Produkcji Sproszkowanych Wyrobów Mleczarskich w Mrągowie odbyło Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol. Podczas spotkania omówiono sprawozdania finansowe i bilans SM Mlekpol za rok 2020. Zebranie Przedstawicieli udzieliło absolutorium Zarządowi SM Mlekpol. Dyskutowano także o dalszych inwestycjach i kierunkach rozwoju Spółdzielni.

- Za nami kolejny rok funkcjonowania naszej Spółdzielni, który ze względu na pandemię COVID-19 stanowił dla nas duże wyzwanie. Zmierzyliśmy się z wieloma wyzwaniami, które wymagały dużego zaangażowania i szybkiego działania, aby dostosować się do nowej sytuacji rynkowej. Ze względu na wstrzymanie funkcjonowania branży hotelarskiej i turystycznej musieliśmy m.in. poszukiwać nowych rynków zbytu dla sporej części naszego asortymentu oraz zmieniać profile produkcyjne. Mimo tych przeszkód osiągnęliśmy kolejny rekord w zakresie skupu i przetworzenia surowca w poszczególnych zakładach i utrzymaliśmy cenę dla hodowców. Choć czas był trudny, rozpoczęliśmy także inwestycje zwiększające wydajność spółdzielni, działając zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Nie byłoby to możliwe bez wielkiego zaangażowania dostawców mleka i pracowników naszej Spółdzielni. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim, którzy codziennie przyczyniają się do sukcesu i rozwoju SM Mlekpol – mówi Edmund Borawski, Prezes Zarządu SM Mlekpol.

Rozwój i sukces Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol widoczny jest w danych skupowych, finansowych i gospodarczych za 2020 r.

Wyniki Mlekpolu

Mimo pandemii COVID-19 w ubiegłym roku Spółdzielnia skupiła od hodowców rekordową ilość surowca – do 13 zakładów przetwórczych SM Mlekpol trafiło prawie 1 miliard 980 milionów litrów mleka. Tym samym, dzienny skup wyniósł 5,5 miliona litrów, a w okresie letnim blisko 6 milionów litrów. Stanowi to aż 16,4% krajowego skupu, przy dynamice wynoszącej 2,6%.

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol działalność gospodarczą w 2020 r. zamknęła z dodatnim wynikiem finansowym. Mimo pandemii wzrosła również wartość sprzedaży produktów SM Mlekpol i osiągnęła poziom ponad 4,5 miliarda złotych (4,3 miliarda w roku ubiegłym). Z kolei na inwestycje SM Mlekpol przeznaczył w ubiegłym roku niemal 150 milionów złotych.

Absolutorium

Na zakończenie obrad odbyły się głosowania, podczas których udzielono absolutorium Zarządowi SM Mlekpol – Prezesowi Edmundowi Borawskiemu oraz Wiceprezesom – Sławomirowi Olszewskiemu i Józefowi Wysockiemu.