Prezes KZSM: Czesi przesadzili z ochroną własnego rynku

W chronieniu własnego rynku Czesi delikatnie przesadzili, chociaż z punktu widzenia ich interesów uznają, że to co robią jest jak najbardziej słuszne. Niemniej należy podkreślić, że jest to niezgodne z prawodawstwem unijnym – powiedział serwisowi portalspożywczy.pl Waldemar Broś, Prezes Zarządu Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich.