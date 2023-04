Import mleka i produktów mlecznych nie ma istotnego wpływu na rynek w naszym kraju w roku bieżącym - uważa Waldemar Broś, prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich.

Import nie ma wpływu na rynek mleczarski w Polsce - mówi Waldemar Broś /fot. KZSM

Zakaz importu z Ukrainy obejmuje produkty mleczne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2023 r. w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych oprócz 17-tu produktów na liście tej znalazło się mleko i przetwory mleczne. Jednocześnie ww. rozporządzeniu odwołuje się do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych. Ma to istotne znaczenie bo w załączniku I-szym w części XVI do ww. rozporządzenia wymienione jest mleko i wszystkie przetwory mleczne.

Odpowiadając na pytanie czy wpłynie to w sposób istotny na rynek ,,mleczny” w Polsce odpowiedz jest następująca: w roku 2022 import produktów mlecznych z Ukrainy w największym stopniu dotyczył masła, bo wyniósł około 20 proc. wartości całego importu do Polski. W pozostałych produktach był niewielki - mówi Waldemar Broś.

Ponadto, w 2022 roku import z Ukrainy stanowił w przypadku mleka i śmietana w proszku ok. 5,5 proc. całego importu, serwatki w proszku ok. 3,0 proc. a serów i twarogów ok. 2,5 proc.

W tym roku import z Ukrainy jest śladowy

W roku bieżącym import mleka i produktów mlecznych jest znikomy i wynosi: 0,003 % - dot. mleka, ok. 2% - dot. masła i ok. 3 % - dot. mleka i śmietany w proszku i nie ma wpływu na rynek w naszym kraju w roku bieżącym.

