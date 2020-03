Prezes KZSM: Mleczarnie wdrożyły procedury bezpieczeństwa i normalnie pracują

Zaznacza, że nie ma problemów z produkcją artykułów mleczarskich zgodnie z zamówieniami handlu. Natomiast obecnie obserwujemy spadek zamówień w stosunku np. do okresu sprzed dwóch tygodni. - Problemem coraz bardziej powszechniejszym jest transport produktów mleczarskich za granicę, nie tylko chodzi o kolejki wydłużone procedurami ale również i o to, że wielu kierowców odmawia wjazdu do krajów szczególnie zagrożonych, jak np. Włochy – stąd zamówienia są coraz większe - zauważa prezes KZSM.

- Artykułów mleczarskich w Polsce na pewno nie zabraknie - uspokaja prezes Broś. - Skup mleka jest zdecydowanie większy niż w roku ubiegłym, podam tylko fakty np. skup mleka w styczniu br. był rekordowo wysoki - wyniósł ponad 1 mld litrów – i nigdy w takiej wielkości w Polsce nie występował. Ponadto mamy zdecydowanie wyższą produkcję serów dojrzewających, twarogów, śmietany, masła i jogurtów - mówi Waldemar Broś.