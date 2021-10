Prezes KZSM: Nowy minister rolnictwa to człowiek na właściwym miejscu

Składam serdeczne gratulacje Panu Henrykowi Kowalczykowi objęcia tak ważnego stanowiska dla polskiego rolnictwa, jakim jest funkcja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W mojej ocenie jest człowiekiem bardzo merytorycznym i kompetentnym – czyli właściwy człowiek na właściwym miejscu - mówi Waldemar Broś – Prezes Zarządu KZSM

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 29-10-2021, 13:26

Prezes KZSM: Nowy minister to człowiek na właściwym miejscu

Zwraca przy tym uwagę, że polskie mleczarstwo przeszło ogromną drogę przeobrażeń – zwłaszcza od czasów wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Dzisiaj mamy jeden z najbardziej nowoczesnych przemysłów przetwórczych w Europie i świecie, produkcja mleka odbywa się w ok 100 tys. gospodarstw spełniających najwyższe kryteria dotyczące dobrostanu i jakości produkowanego mleka. Podkreślić należy, że mleczarstwo w Polsce oparte jest głównie na spółdzielniach, które mają ok. 85 % rynku.

Henryk Kowalczyk - czego od nowego ministra rolnictwa oczekują mleczarze?

- Jestem gotowy do współpracy i przekonany, że obecny Pan Minister Henryk Kowalczyk będzie nas wspierał. Z każdym z dotychczasowych ministrów niezależnie od opcji współpracowałem w obszarze merytorycznym związanym z rynkiem mleka - mówi Waldemar Broś.

Było także pewną tradycją, że każdy minister rolnictwa i rozwoju wsi od roku 2010 spotykał się w Warszawie w siedzibie KZSM dwa razy w roku z Przewodniczącymi Rad Nadzorczych i Prezesami spółdzielni mleczarskich.

Tradycja spotkać mleczarzy z ministrem

Przypomina, iż spotkania te dzięki cykliczności były platformą dwustronnej wymiany informacji i doświadczeń a także przestrzenią, dzięki której Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi a także przedstawiciele różnych instytucji mogli podczas bezpośredniego spotkania z reprezentantami rolników i przetwórców z branży mleczarskiej dowiedzieć się o istotnych dla branży problemach bezpośrednio od przedstawicieli branży mleczarskiej. - Niestety w roku ubiegłym ze względu na pandemię takich spotkań nie było. Wyrażam przekonanie że tradycja ta będzie przez obecnego ministra kontynuowana. Z mojej strony mogę zapewnić pana ministra, że na pewno będziemy go wspierać we wszystkich działaniach zmierzających do rozwoju branży mleczarskiej i w działaniach na rzecz rolników producentów mleka - mówi prezes KZSM.

- Życzymy wytrwałości w realizacji założonych zamierzeń i celów - dodaje.