Prezes KZSM: Rok bieżący nie będzie łatwiejszy od roku ubiegłego

Według wstępnych danych GUS skup mleka w Polsce w 2020 roku wynosi ok.12.1 mld l i był wyższy w stosunku do roku 2019 o ok. 2,2 proc. Średnia cena skupu mleka za rok 2020 wyniosła 137,71 zł/ hl czyli ok 1,38 zł/l i była również wyższa o 2,2 % niż w roku 2019.

- Rok 2020 nie był łatwy dla całego sektora mleczarskiego. Najistotniejszą sprawa jest fakt, że mimo ogromnych trudności rynkowych zwłaszcza w I półroczu cena wypłacona rolnikom za sprzedane mleko była wyższa – mówi prezes Broś.

W roku 2020 sektor mleczarski wyprodukował następujące ilości produktów min:

- sery świeże - 481 tyś t.

- sery dojrzewające - 339 tyś t

- mleko płynne ok. 3,4 mld l

- masło 240 tys.t

- mleko i śmietana w proszku 191 tyś. t

- jogurty ponad 360 mln l

- W bieżącym roku dla sektora mleczarskiego podstawowym zadaniem będzie min. zagospodarowanie całości wyprodukowanego mleka przez rolników, przetworzenie go na doskonałe produkty, zachęcanie konsumentów do kupowania polskich produktów i szukanie nowych rynków zbytu ponieważ musimy ok. 30 proc. całej produkcji eksportować – podkreśla Waldemar Broś.

