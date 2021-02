Prezes KZSM zaprosił Sylwię Spurek na szklankę kefiru

Mleko i nabiał ze względu ma swój skład (witaminy A,D,E,K,B łatwo przyswajalne białka, niezbędne składniki mineralne ) jest niezbędne w codziennej diecie każdego człowieka. Fakt ten potwierdzają wieloletnie badania naukowe na całym świecie. Pragnę podkreślić niezwykłą rolę wapnia zawartego w mleku, który jest niezbędny do prawidłowego rozwoju i życia człowieka. Wapń w produktach mleczarskich jest bardzo łatwo przyswajalny którego najwięcej jest w serach i jogurtach fermentowanych. Cały sektor mleczarski dostarcza codziennie w na rynek ponad 500 różnego rodzaju produktów i każdy może wybrać coś dla siebie.

Produkcja mleka na świecie systematycznie rośnie o ok 2% rocznie i obecnie wynosi ponad 880 mld litrów. Ten wzrost wynika przede wszystkim z autentycznego zapotrzebowania człowieka na ten produkt oraz chroni setki milionów ludzi na świecie przed głodem.

- Pani Sylwio - krowy nie cierpią, że pozyskuje się od nich mleko bo jest to zgodne z naturą, cierpiałyby gdyby co najmniej 2 razy dziennie nie były dojone. Pragnę Panią poinformować, że polscy rolnicy bardzo o nie dbają zapewniając im właściwe zgodnie z unijnymi wymogami warunki siedliskowe – zwraca się bezpośrednio do europoseł Spurek Waldemar Broś.

- Nie znam osobiście Pani, ale na zdjęciu wygląda Pani bardzo sympatycznie. Zapraszam Panią do KZSM przy ul. Hożej 66/68 w Warszawie i porozmawiamy o produktach mleczarskich przy szklance wspaniałego jogurtu, kefiru, czy innych napojów mleczarskich – puentuje prezes KZSM.

Wypowiedź Sylwii Spurek można przeczytać tutaj.

