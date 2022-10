Od stycznia bieżącego roku miesięczny koszt funkcjonowania zakładu w Kosowie Lackim wzrósł o 30 proc. I to nie jest koniec wzrostów, bo analizując każdy kolejny miesiąc, to koszty ciągle wzrastają. W styczniu miesięczny koszt działania zakładu wynosił około 12 milionów złotych, w sierpniu już 17 milionów złotych.

Koszty cały czas rosną, przez co nie można przewidzieć działań na przyszłość. Nie widać także końca wzrostów. Od folii, opakowania, środki myjące, szczepionki – wzrosły ceny absolutnie wszystkiego nie wspominając o nośnikach energii jak węgiel, gaz, energia elektryczna. W strukturze kosztów, to co wcześniej oscylowało około 1 procenta, obecnie sięga 2-3 procent.

- mówi prezes Minarczuk.