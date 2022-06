Prezes Zarządu Grupy Mlekovita Dariusz Sapiński został uhonorowany Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę wręczył Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Minister Andrzej Dera podczas obchodów Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorcy.

Prezes Mlekovity odznaczony wysokim odznaczeniem państwowym

Prezydent RP przyznaje ordery i odznaczenia osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu. Podczas uroczystości w Operze i Filharmonii Podlaskiej Prezes Zarządu Grupy Mlekovita Dariusz Sapiński został odznaczony uhonorowany Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju polskiej gospodarki, za działalność społeczną i charytatywną.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Order Odrodzenia Polski to jedno z najwyższych polskich państwowych odznaczeń cywilnych, ustanowiony w 1921 r. i nadawany za wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju, za szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej, za wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną, za wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami.

– To niesamowita przyjemność móc właśnie w tym miejscu, pośród tak znamienitych gości odbierać to wyjątkowe odznaczenie. Mimo że Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski został przyznany mojej osobie, to jednak jest to uhonorowanie efektów pracy naszych 15 tysięcy rolników – dostawców mleka, 5 tysięcy pracowników oraz zaufania milionów klientów, którzy wybierają nas każdego dnia. Dlatego z tego miejsca to im chciałbym podziękować z całego serca. Bez Was nie byłoby naszego wspólnego sukcesu, zwieńczonego tym zaszczytnym odznaczeniem, przyznanym przez Prezydenta RP w szczególnym, jubileuszowym dla Mlekovity roku, kiedy obchodzimy 30-lecie marki

– dziękował podczas uroczystości Prezes Zarządu Grupy Mlekovity Dariusz Sapiński.