Prezes Mlekovity: Polska to nasze wspólne dzieło

- W znacznym stopniu, to od nas wszystkich zależy czy przetrwamy kryzys czy też nie – podkreśla.

Grupa Mlekovita w 20 zakładach produkcyjnych codziennie przetwarza 8 mln l mleka od polskich rolników, a naszych ponad 1000 produktów kojarzone jest z najwyższą jakością, zdrowiem i smakiem. - Apeluję do obywateli naszego kraju o zdrowy rozsądek przy zakupach - by utrzymać płynność finansową Mlekovity i płace 30 tysięcy rolników i 5 tysięcy pracowników. Państwo polskie będzie żyło, gdy polska gospodarka będzie żyła, gdy będą działały firmy. Kupowanie polskich produktów to najprostszy sposób na przetrwanie polskiej gospodarki, w dobie globalnego kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa – mówi prezes Sapiński.

Zauważa, że PKB rośnie, gdy więcej wytwarzamy, a jeśli więcej wytwarzamy, to osiągamy korzyści z tytułu efektu skali, m.in. przybywa szans na miejsca pracy oraz szans na przetrwanie firm współpracujących w zakresie techniki, technologii czy logistyki.

- W ten prosty sposób możemy najlepiej wspomóc siebie nawzajem - to wsparcie dla polskich rolników i przedsiębiorców, to praca dla nas i dla naszych bliskich. Dzisiaj to od nas zależy przyszłość naszego kraju, dobro Polski i Polaków jest dla nas najważniejsze. Potrzebna jest nasza solidarność, i wówczas pokonamy ten kryzys – mówi Dariusz Sapiński.