Prezes Mlekovity: Trudne czasy wpływają na produkcję i konsumpcję mleka

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 24-08-2022, 06:59

Musimy pamiętać, że przyszło nam żyć w trudnych czasach, co wpływa zarówno na produkcję, jak i konsumpcję mleka i jego przetworów. Niemniej znaczenie mleka w produkcji i przetwórstwie jest na tyle istotne, że zajmuje ono bardzo wysoką pozycję w gospodarce żywnościowej kraju – mówi w wywiadzie Dariusz Sapiński, prezes Mlekovity.

Konsumenci doceniają produkty mleczarskie

Czy wzrost inflacji i drożyzna w sklepach może zmniejszyć konsumpcję mleka i przetworów mlecznych?

Dariusz Sapiński: Mleko to podstawowy pokarm w życiu człowieka – już starożytni wiedzieli, że jest najdoskonalszym, najbardziej wartościowym i najbardziej kompletnym pokarmem, jaki stworzyła natura. W zaleceniach Ministerstwa Zdrowia i Piramidzie Zdrowego Żywienia mleko i produkty mleczarskie stanowią ważny składnik codziennej diety. Sami Polacy również doceniają walory odżywcze mleka, dzięki czemu zainteresowanie produktami mleczarskimi w naszym kraju stale rośnie. Dostrzeżono w nich szansę na wsparcie zdrowia czy zwiększenie odporności. Coraz więcej konsumentów zwraca uwagę na prozdrowotne walory codziennego spożywania nabiału, wpływając na wzrost popytu. Musimy jednak pamiętać, że przyszło nam żyć w trudnych czasach, co wpływa zarówno na produkcję, jak i konsumpcję mleka i jego przetworów. Niemniej znaczenie mleka w produkcji i przetwórstwie jest na tyle istotne, że zajmuje ono bardzo wysoką pozycję w gospodarce żywnościowej kraju.

Szeroka oferta Mlekovity

- Jakie grupy produktowe z Państwa asortymentu zyskują na rynku, a które tracą? Jak układa się współpraca z branżą HoReCa?

Dariusz Sapiński: Dysponujemy bardzo szerokim wachlarzem produktów mleczarskich, największym ich asortymentem w Europie. Dostępny jest w wielopłaszczyznowej sprzedaży – od małych sklepików po wielkopowierzchniowe markety, od sprzedaży w formie tradycyjnej po sprzedaż w internecie. Pracujemy nad tym, by cały nasz asortyment zyskiwał na rynku – zarówno produkty topowe jak mleko Wypasione i Polskie, masło Polskie, masło klarowane, śmietany i śmietanki Polskie, twarogi, sery Sokół, Polski z dziurami, długodojrzewające Diamenty Konesera czy pleśniowe la Polle, ale i szereg nowości. Tylko w tym roku pojawiły się m.in. Wypasione caffe latte i cappuccino, Favita w plastrach w 3 wariantach smakowych, Favita do grillowania i sałatek, śmietanka 30% bez laktozy, batoniki MiaMu w polewie toffi, śmietana termizowana 18% w tubie czy skyr w 3 wariantach smakowych w linii Super Body Active.

Nawet przy takiej skali produkcji, jaką mamy jako Grupa Mlekovita, najważniejsze jest indywidualne podejście. Pracując nad każdym produktem, staramy się dopasować go do konkretnych potrzeb naszych konsumentów i klientów. I do branży HoReCa również podchodzimy indywidualnie, oferując szeroki asortyment produktów niezbędnych w codziennej pracy małej i dużej gastronomii, m.in. sery w blokach, w plastrach i sałatkowe, mleko i śmietanę w dużych opakowaniach, twarogi sernikowe, masło klarowane i porcjowane masło ekstra, jogurty oraz gotowe mieszanki do przygotowania tradycyjnych lodów włoskich i rzemieślniczych. Firmy z sektora HoReCa mogą znaleźć dedykowaną im ofertę u naszych przedstawicieli, ale również skorzystać ze sklepu internetowego www.mlekovitka.pl – nie tylko z asortymentu specjalnie przygotowanego dla branży gastronomicznej, ale i z pełnej oferty sklepu, obejmującej m.in. produkty ekologiczne czy bez laktozy.

Rosną możliwości produkcyjne firm mleczarskich

Jak Mlekovita ocenia rynek mleka surowego w Polsce? Eksperci oceniają, że mimo wzrostu produkcji, mleka wciąż jest za mało.

Dariusz Sapiński: Możliwości produkcyjne firm mleczarskich, w tym największej w Europie Środkowo-Wschodniej Grupy Mlekovita, z roku na rok rosną. Hodowcy również pracują nad tym, by wydajność ich stad była większa. Dzięki temu Polska jest 4. producentem mleka w Europie, a mleko to nasze „białe” złoto. Nasz kraj ma bowiem korzystne warunki do produkcji mleka, w związku z czym przewidujemy, że produkcja nadal będzie rosła. Mamy znakomitych hodowców, zmodernizowane, unowocześniane i nadal rozwijające się gospodarstwa zainteresowane ich powiększaniem oraz pracowitość, przedsiębiorczość i wielką zaradność hodowców – dostawców mleka do Mlekovity. To wszystko to nie przypadek, to ciężka praca i wytrwałość, a przede wszystkim miłość i pasja do ziemi i hodowli. Z takimi dostawcami oraz z możliwościami naszego regularnie rozbudowywanego parku maszynowego, innowacjami i inwestycjami w bazę techniczno-technologiczną już dziś możemy sprostać nawet najbardziej wymagającym klientom.

- Jakie nastroje dominują wśród dostawców Mlekovity?

Dariusz Sapiński: Nasi dostawcy mogą czuć się bezpieczni – jesteśmy gotowi, aby płacić za mleko najwyższą cenę w kraju. Mlekovita jako spółdzielnia gwarantuje odbiór mleka i terminową zapłatę. Jesteśmy strategicznie otwarci na ekspansję poprzez rozwój w ramach zwiększania liczby dostawców i liczby spółdzielni w Grupie Mlekovita. Zapraszamy do dołączenia do naszej Grupy zarówno hodowców, jak i dobre i rentowne spółdzielnie.

