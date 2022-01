Prezes Mlekpolu mówi o perspektywach na Nowy Rok

W nadchodzącym roku sektor spożywczy nadal będzie mierzył się z rosnącymi kosztami produkcji, a prognozy ekonomiczne pokazują, że w najbliższym okresie trudno mówić o zahamowaniu wzrostu cen i inflacji - mówi Edmund Borawski, prezes SM Mlekpol.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 10-01-2022, 12:46

Prezes Mlekpolu mówi o perspektywach na Nowy Rok

W jego ocenie, oznacza to ogromne wyzwanie dla niemal wszystkich przedsiębiorstw, w tym dla Mlekpolu. - Chcemy skupić się na bilansowaniu działalności i będziemy robić wszystko, by nie utracić płynności finansowej. Inwestycje to proces, którego nie możemy zatrzymać z dnia na dzień, jeżeli chcemy kontynuować rozwój naszej Spółdzielni - zauważa prezes Borawski.

Spada liczba dostawców mleka

Zapytany o nastroje rolników - producentów mleka, powiedział, że skup mleka w Mlekpolu sukcesywnie rośnie – w 2020 roku rolnicy dostarczyli do Spółdzielni 1979 milionów litrów surowca. - W bieżącym roku spodziewamy się przekroczenia 2 miliardów litrów. Zwiększenie produkcji następuje mimo spadku liczby dostawców. Sytuacja ta dotyczy jednak całej branży mleczarskiej, a do głównych przyczyn należy brak następców, ponieważ młode pokolenie często decyduje się na zmianę charakteru gospodarstwa lub nie wiąże swojej przyszłości zawodowej z mleczarstwem - zaznacza Edmund Borawski.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

- W SM Mlekpol nieustannie zachęcamy rolników do dalszego rozwoju gospodarstw gwarantując stały odbiór mleka i udzielając kredytów z własnych środków na cele inwestycyjne. Stale powtarzam, że siła Mlekpolu tkwi w ludziach, którzy go tworzą. Sukces Spółdzielni to wynik wspólnej pracy, pasji i zaangażowania naszych rolników, dostawców i współpracowników - podkreśla.

Sukcesy Mlekpolu to wspólna praca

Zwraca uwagę, że W minionym roku ogromnym sukcesem SM Mlekpol było zdobycie Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w kategorii „Narodowy Sukces”. Spółdzielnia została doceniona za pozytywny wpływ na rozwój polskiego mleczarstwa, a tym samym promocję regionów, w których znajdują się jej zakłady produkcyjne. - Przeszliśmy naprawdę długą drogę, aby stać się jednym z liderów rynku. Przez te wszystkie lata zmienialiśmy się i budowaliśmy naszą markę. Dlatego jesteśmy dumni, że nasze działania są zauważane i zyskały uznanie w oczach Pana Prezydenta. Chciałbym wyraźnie podkreślić, że sukces nie byłby możliwy bez zaangażowania naszych rolników i pracowników - puentuje prezes spółdzielni z Grajewa.