Prezes Mlekpolu: Wzrosło zainteresowanie produktami o przedłużonym terminie

Zaznacza, że do zakładów firmy trafia całe mleko od producentów na dotychczasowych zasadach. - W procedurach odbioru mleka uwzględniamy podwyższone standardy sanitarno-higieniczne, w których przewidziano działania i zabezpieczenia dla producentów oraz kierowców realizujących odbiór – mówi prezes Borawski.

Podkreśla, że sytuacja w zakładach należących do Spółdzielni Mleczarskiej w Grajewie jest stabilna i bez zmian związanych z produkcją i skupem mleka. - Praca w zakładach należących do Spółdzielni trwa nieprzerwanie, jednak obserwujemy duże wahania rynku w poszczególnych kategoriach produktowych. Większym zainteresowaniem cieszą się mleko UHT, śmietanki, sery, masło - produkty o przedłużonym terminie przydatności do spożycia, a mniejszym artykuły świeże – zauważa prezes Mlekpolu.

- Reagujemy na te zmiany i przekładamy je na profil naszej produkcji – dodaje.