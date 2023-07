Mleko

Prezes Mlekpolu: Zielony Ład uderzy w rolników i przetwórców

Zielony Ład, Strategia od pola do stołu i Fit for 55 są ważnymi krokami w kierunku zrównoważonej przyszłości, która z założenia powinna przynieść korzyści zarówno środowisku, jak i ogółowi społeczeństwa. W praktyce okazać bardzo trudne do zrealizowania - uważa Tadeusz Mroczkowski, prezes SM Mlekpol.

Założenia zielonego ładu mogą być trudne do zrealizowania - mówi prezes Mlekpolu